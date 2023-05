Tidak Lagi Berdemo, Buruh di Jabar Ikuti Rangkaian Acara untuk Peringati May Day

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, dalam acara Silaturahmi May Day Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (4/5/2023).

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini di Jawa Barat digelar bersama para buruh dengan cara yang berbeda.

Bukan lagi dengan berdemonstrasi, melainkan dengan sederet rangkaian kegiatan untuk menyejahtarakan buruh, dari mulai mudik gratis, pembagian sembako, sampai monitoring pemberian THR kepada para buruh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan, ini kali pertama para buruh di Jabar tidak berdemonstrasi saat May Day, di luar masa pandemi.

Rangkaian kegiatan positif pun menggantikan demonstrasi, ditutup acara Silaturahmi May Day Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (4/5/2023).

Rachmat pun mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional atau May Day Tahun 2023 kepada para pekerja/buruh yang hadir dalam acara bertabur pembagian hadiah tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi yang sebesar-besarnya perayaan May Day di Jawa Barat yang berjalan tertib dan kondusif.

Peringatan Hari Buruh Sedunia yang berdekatan dengan perayaan Hari Raya Idulfitri pada 2023 ini diharapkan menjadi momentum untuk merajut kebersamaan antara para pekerja, pemerintah, dan pengusaha.

Biasanya, May Day diperingati dengan berunjuk rasa di Gedung Sate, tapi tahun ini tidak ada agenda tersebut.

"Tidak hanya kaum buruh, pemerintah dan organisasi pengusaha ikut bersama-sama dalam perayaan May Day."

"Pemerintah selalu mendorong agar peringatan May Day senantiasa berjalan aman dan tertib dalam menyampaikan aspirasi para kaum buruh dan juga mengajak kaum buruh dan stakeholder terkait bersama-sama memperingati May Day dengan kegiatan-kegiatan yang mempererat," ucap Rachmat Taufik Garsadi dalam acara Silaturahmi May Day Tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/5/2023).

Ia mengatakan acara ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada para buruh yang selama setahun bekerja keras menumbuhkan perekonomian Jabar.

Juga yang selama ini terus menjaga kondusivitas dari hubungan industrial di Jawa Barat.

"Tentunya luar biasa karena Jawa Barat itu memiliki jumlah perusahaan terbesar, memiliki angkatan kerja terbesar, di Indonesia dan dunia."