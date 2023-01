Antrean BBM Pertalite di SPBU Jalan Raya Majalaya-Rancekek Masih Panjang Meski Pertamax Turun Harga

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax turun jadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter berlaku pukul 14.00 WIB, Rabu (04/01).

Menurut pantauan Tribujabar.id di SPBU Pertamina 34.40322 Jalan Raya Majalaya-Rancaekek No 182, Kabupaten Bandung tampak antrean Pertalite kendaraan cukup panjang, meski harga Pertamax telah turun Rp 1.100.

Operator SPBU 34.40322 Yulita, mengatakan, antrian pertalite masih mendominasi, meski harga Pertamax sudah turun. "Pertalite ada dua antrian, terkadang sampai ke jalan raya. Sedangkan antrian pPertamax masih sama sebelum harga turun," ujarnya, Rabu sore (4/1/2023).

Ia menuturkan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui harga BBM jenis pertamax turun. "Ketika aturan sudah berlaku, kami dari pihak SPBU langsung mengubah harga di papan informasi," katanya.

Papan informasi di SPBU 34.40322 Jalan Raya Majalaya - Rancaekek No 182, Kabupaten Bandung, Rabu (4/1/2023) (Tribun Jabar/Nappisah)

Sebagai informasi, penurunan harga BBM berlaku untuk produk Pertamax dari Rp. 13.900 per liter menjadi Rp. 12.800 per liter, pertamax turbo dari Rp. 15.200 per liter menjadi Rp 14.050 per liter.

Dexlite dari Rp. 18.300 per liter menjadi Rp. 16.150 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp 18.800 per liter menjadi Rp 16.750 per liter.

Kendati demikian, warga masih banyak yang memilih menggunakan jenis BBM pertalite. Salah satunya, Icha (22) menuturkan, harga pertalite masih murah diantara jenis BBM yang lainnya.

"Pertalite kan sudah disubsidi, meski sempat naik, masih terjangkau. Saya juga terbiasa menggunakan bahan bakar ini," katanya.

Meski antrean pertalite sering kali panjang, ia mengisi bensin saat tengah malam, agar antrian lenggang. "Biasanya suka tengah malam, jika tidak sempat mengisi bensin mau tidak mau seperti sekarang, antrinya panjang," katanya.

Warga lainnya, Rian (34) mengatakan, harga BBM Pertamax masih terlalu mahal. "Sekarang harganya jadi beda tipis dengan Pertalite, bersyukur sih harga BBM turun. Tapi saya masih memilih pertalite untuk mobilitas. Kalau sedang buru-buru, baru pilih jenis BBM pertamax," ujarnya.

Rian menambahkan, Ke depannya ia berharap tidak ada kenaikkan harga BBM lagi, sebab berdampak pada kenaikan harga yang lain.

Warga mengantrie BBM Pertalite, meski harga Pertamax sudah turun di SPBU 34.40322 Jalan Raya Majalaya-Rancaekek No 182, Kabupaten Bandung, Rabu (4/1/2023) (Tribun Jabar/Nappisah)

Mengutip dari Kontan.co.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi di sepanjang tahun 2022 sebesar 5,51 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Hal tersebut merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2014.

Inflasi tinggi pada kedua tahun tersebut didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (*)