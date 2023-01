Harga Pertamax Turun Rp 1.100, Warga Senang Bisa Beralih BBM Karena Pakai Pertalite Terasa Boros

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana SPBU Pertamina 34-40133 Jalan Riau terpantau lancar saat harga BBM Pertamina turun per pukul 14.00 WIB, Selasa (3/1/2023) ini.

Penurunan harga BBM Pertamax dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 12.800 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.050 per liter.

Selain itu harga Dexlite pun ikut turun yang sebelumnya Rp 18.300 per liter menjadi Rp 16.150 per liter dan Pertamina Dex yaitu Rp 18.800 per liter menjadi Rp 16.750 per liter.

Penurunan harga BBM ini ternyata disambut positif oleh warga Bandung terutama yang memiliki mobilitas tinggi.

Seperti yang dirasakan oleh Khanza (30) seorang pegawai swasta yang bersyukur karena harga Pertamax turun.

Warga Dago ini menyebutkan ia merasa tidak perlu lagi mengantre lama dan akan beralih ke Pertamax.

"Sebelumnya saya bela-belain antre untuk membeli Pertalite. Kalau sekarang harganya turun akan beralih ke Pertamax dan bujet untuk membeli bensin jadi berkurang, meskipun untuk bensin mobil masih mahal," ujar Khanza, Selasa (3/1/2023.

Ia menyebutkan biasanya ia mengeluarkan budget untuk membeli bensin Rp 200.000 untuk membeli bensin selama 5 hari.

"Mobilitas saya cukup tinggi dan rumah saya di daerah Dago. Kalau jalanan macet apalagi weekend bensin Pertalite biasanya lebih boros," kata dia.

Hal ini juga dirasakan oleh Waluyo (29) yang merasa bensin Pertalite lebih boros dibandingkan Pertamax.

"Biasanya saya menghabiskan Rp 65.000 untuk membeli bensin motor selama seminggu. Tadi saya beli untuk seminggu ke depan Rp 50.000," ujarnya.

Sementara itu Wahyudi (32), pegawai bank merasa bersyukur akan turunnya harga Pertamax.

Dalam kesehariannya, ia selalu menggunakan bensin Pertamax untuk mobilitas sehari-hari dengan menggunakan motor.

"Biasanya saya isi bensin Rp 60.000 untuk 4 hari karena harus bertemu klien," ujarnya.

Namun meskipun harga Pertamax turun Rp 1.100 menurut Wahyudi masih tergolong mahal jika membeli bensin Pertamax untuk mobil. (*)

