Herry Wirawan Belum Bisa Tenang, JPU Ajukan Banding Tuntut Guru yang Hamili Santri Ini Dihukum Mati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, akhirnya memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatukan majelis hakim pada terdakwa pelaku rudapaksa 13 santriwati di Bandung, Herry Wirawan.

Permintaan itu dituangkan JPU dalam memori banding yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

"Kami kemarin Senin 21 Februari 2022, sudah menyatakan sikap, menyatakan banding, upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung," ujar Kepala Kejati Jabar, Asep N Mulyana saat ditemui di kantor Kejati Jabar, Jalan Riau, Kota Bandung, Selasa (22/2/2022).

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan Herry merupakan kejahatan serius dan masuk kategori the most serious crime.

"Kejahatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan itu sebagai kejahatan sangat serius ya, sehingga kami tetap konsisten bahwa tuntutan kami adalah tuntutan pidana mati," katanya.

"Kami akan terus konsisten dalam tuntutan yang kami ajukan pada prekusor kami sebelumnya," tambahnya.

Herry, yang merudapaksa 13 siswinya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim.

Vonis dibacakan majelis hakim yang dipimpin Yohanes Purnomo Suryo di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (15/2).

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Jabar, yang menuntut Herry dengan hukuman mati serta kebiri kimia.

Selain hukuman mati dan kebiri kimia, JPU juga menuntuk Herry dijatuhi hukuman denda Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta.