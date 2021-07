Meski Banyak Manfaatnya, Minum Vitamin C Ternyata Harus Perhatikan Ini Agar Tak Muncul Efek Samping

TRIBUNJABAR.ID - Vitamin C memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat vitamin C yang cukup penting yakni menjaga daya tahan tubuh. Tak pelak, ketika musim penyakit tiba, banyak orang berburu suplemen vitamin C agar tak gampang sakit.

Padahal, kemampuan tubuh melawan infeksi virus atau bakteri tak cuma bergantung pada nutrisi tertentu seperti vitamin C. Ada juga peran vitamin A, B6, B12, D, E, folat, zinc, besi, tembaga, selenium, dan magnesium.

Sistem daya tahan tubuh sangat tergantung pada kecukupan nutrisi di atas, kebugaran fisik, dan kemampuan sel saat menangkal penyakit.

Sebelum Anda sembarangan minum vitamin C dosis tinggi tanpa petunjuk dari dokter, pahami dulu kebutuhan dosis vitamin C per hari.

Dosis vitamin C per hari



Berapa miligram vitamin C yang diperlukan dalam sehari perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan seseorang.

Mengutip dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan atau dosis vitamin C per hari yakni:

- Bayi 0 – 5 bulan: 40 miligram

- Bayi 6 – 11 bulan: 50 miligram

- Anak 1 – 3 tahun: 40 miligram