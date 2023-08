WJIS 2023 Tawarkan 10 Projek Senilai Rp 70 Triliun, Dari Pariwisata Hingga Industri Manufaktur

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - West Java Investment Summit (WJIS) 2023 kembali diadakan yang fokus kepada promosi proyek investasi pada sektor industri hilir, energi baru terbarukan, pendidikan vokasi dan area investasi baru yang potensial di Jawa Barat.

WJIS tidak hanya ditujukkan untuk mengakselerasi pertumbuhan nilai investasi.

Namun juga untuk meningkatkan kualitas investasi yang berdampak luas kepada masyarakat melalui peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan.

Event promosi tahunan yang kelima kalinya oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema Invest in Sustainable Growth.

Baca juga: WJIS 2023: Tawarkan Proyek Pabrik Ban Pesawat hingga LRT Bandung Raya, Total Senilai Rp 70 Triliun

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan bahwa Indonesia merupakan tempat yang sangat prospektif bagi investor untuk berinvestasi.

"Hal ini didukung dengan kondisi jangka pendek diantaranya stabilitas internal dan eksternal, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh prospektif, tingkat inflasi yang stabil dan terjaga, serta dukungan kebijakan fiskal yang pruden dan akomodatif," kata Juda saat jumpa pers di Parahyangan Convention Center, Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/8/2023).

Selain itu Juda menjelaskan, jangka panjang, prospek investasi didukung dengan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, bonus demografi yang produktif, implementasi digitalisasi yang inklusif hingga pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berbagai hal positif tersebut, menempatkan Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori positif dengan rating yang stabil di BBB+, atau berada di 2 level diatas tingkat minimum standar investasi.

"Dalam mengimplementasikan tiga kebijakan inti di sektor moneter, makroprudensial, dan pasar uang, serta dalam upaya memperlancar investasi, Bank Indonesia, melalui kantor perwakilan di dalam negeri, membentuk unit khusus yang dinamakan Regional Investor Unit (RIRU)," ujarnya.

Juda mengatakan, WJIS merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Jawa Barat di dalam membantu pemerintah daerah dalam mengelola persepsi investor, membuka potensi investasi, dan mengurangi informasi asimetris untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

Komitmen tersebut telah berhasil mendukung Jawa Barat menjadi provinsi destinasi utama sekaligus mencatatkan realisasi investasi tertinggi di Indonesia secara konsisten dalam 5 tahun terakhir (2018 – 2022).

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan dalam WJIS 2023, setidaknya terdapat 10 ready to offer projects senilai total lebih dari Rp70 triliun yang akan dipromosikan dalam gelaran WJIS 2023.

Baca juga: Konsorsium Perusahaan Asal Jepang Bakal Kelola TPPAS Legok Nangka dengan Konsep Waste to Energy

"Kesepuluh proyek tersebut diantaranya proyek Special Economic Zone of LIDO, Electric Motorcycle Industry for Electric Vehicles Component Industries of Motor Vehicle’s Brake System and Suspension System, Airplane Tire Industry from Natural Rubber, Paracetamol, Clopidogrel and Amoxicillin Medicine Raw Material Industry, Metropolitan Bandung Railway, Geothermal Working Area Tangkuban Perahu, Geothermal Working Area Cisolok Cisukarame, Startup Bandung," ungkapnya.

Selain itu ada perkembangan dari pembangunan Kawasan Rebana menawarkan beberapa proyek pada sektor industri yaitu, Industri Paracetamol di Kabupaten subang dan Industri Ban pesawat dari Karet Alami di Kabupaten Majalengka.

Sementara di sektor Pariwisata ada Kuningan Tourism, dan sektor pendidikan adalah Politeknik Manufaktur Majalengka.

Dalam upaya mempersiapkan proyek-proyek yang akan ditawarkan pada WJIS 2023, Bank Indonesia Jawa Barat bersama pemerintah daerah telah melakukan serangkaian program road to WJIS 2023.