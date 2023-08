WJIS 2023: Tawarkan Proyek Pabrik Ban Pesawat hingga LRT Bandung Raya, Total Senilai Rp 70 Triliun

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat kembali menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2023. Event promosi tahun kelima kali ini mengusung tema Invest in Sustainable Growth dan digelar di Mansion Pine Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/8/2023).

WJIS 2023 berfokus pada promosi proyek investasi pada sektor industri hilir, energi baru terbarukan, pendidikan vokasi dan area investasi baru yang potensial di Jawa Barat. Hal tersebut tidak hanya ditujukkan untuk mengakselerasi pertumbuhan nilai investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi yang berdampak luas kepada masyarakat melalui peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, sebagai destinasi utama investasi di Indonesia, Jawa Barat turut didukung dengan iklim investasi yang kondusif, konektivitas infrastruktur yang baik, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, potensi pasar yang luas serta peluang rantai pasok yang melimpah.

Baca juga: Investasi di Jabar Masih Menjanjikan, Dukungan Sarana dan Prasarana Jadi Daya Tarik Investor

Dalam WJIS 2023, setidaknya terdapat 10 ready to offer projects senilai total lebih dari Rp70 triliun yang akan dipromosikan dalam gelaran WJIS 2023.

Kesepuluh proyek tersebut diantaranya proyek Special Economic Zone of LIDO, Electric Motorcycle Industry for Electric Vehicles Component Industries of Motor Vehicle’s Brake System and Suspension System, Airplane Tire Industry from Natural Rubber, Paracetamol, Clopidogrel and Amoxicillin Medicine Raw Material Industry, Metropolitan Bandung Railway, Geothermal Working Area Tangkuban Perahu, Geothermal Working Area Cisolok Cisukarame, Startup Bandung.

Selain itu ada perkembangan dari pembangunan Kawasan Rebana menawarkan beberapa proyek pada sektor industri yaitu, Industri Paracetamol di Kabupaten subang dan Industri Ban pesawat dari Karet Alami di Kabupaten Majalengka.

Sementara di sektor Pariwisata ada Kuningan Tourism, dan sektor pendidikan adalah Politeknik Manufaktur Majalengka.

"Kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia melalui WJIS dalam lima tahun terakhir sudah membuahkan hasil. Investasi berhasil dijemput melalui WJIS dan Jabar kini menjadi wajah ekonomi Indonesia, semoga diakhir Jabatan saya, itu akan diingat terus," ujarnya.

Dalam upaya mempersiapkan proyek-proyek yang akan ditawarkan pada WJIS 2023, Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah melakukan serangkaian program road to WJIS 2023.

Rangkaian tersebut meliputi gelaran Forum Investasi semesteran, untuk mendorong realisasi investasi melalui kemitraan antar pelaku usaha besar dan industri kecil - menengah, serta penyusunan proyek potensial yang siap ditawarkan, investment roadshow, sebagai upaya jemput bola investasi ke kedutaan negara-negara investor (antara lain Korea dan Jepang), gelaran West Java Energy Forum (WJEF) untuk membahas dan mencari solusi permasalahan-permasalahan investasi di sektor energi baru terbarukan di Jawa Barat sekaligus campaign peningkatan penggunaan energi baru terbarukan melalui kegiatan electric vehicle fun trip, dan gelaran West Java Industrial Meeting (WJIM), yang secara fokus mengangkat berbagai upaya mendorong investasi di industri hilir di Jawa Barat.

Baca juga: Ridwan Kamil Bawa Oleh-oleh Investasi Rp 2 Triliun untuk Jawa Barat dari Industri Kendaraan Listrik

Berbagai upaya sinergi kolaboratif tersebut akan terus ditingkatkan untuk tetap menjadikan Jawa Barat sebagai primadona investasi di Indonesia.

Pada WJIS 2023 ini ditawarkan kepada para investor sedikitnya 10 projek.

Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyebutkan total nilai investasi yang ditawarkan untuk 10 projek tersebut adalah sebesar Rp70 triliun.

"Rekapitulasi Project Ready To Offer yang akan ditawarkan pada WJIS Tahun 2023 yaitu total seluruhnya 10 project dengan total nilai investasi lebih dari Rp 70 Triliun," ujarnya