Penting! 7 Vitamin Bumil Trimester 1 yang Wajib Mommy Penuhi

TRIBUNJABAR.ID, Saat hamil, pasti Moms bertanya-tanya, apakah boleh minum vitamin atau suplemen tertentu untuk janin dalam kandungan?

Tentu saja boleh, namun harus ada aturannya. Ada ketentuan untuk ibu hamil mengonsumsi vitamin dan suplemen. Hal itu karena kebutuhan vitamin yang diperlukan janin tiap waktu berbeda.

Moms akan disarankan untuk memenuhi asupan vitamin yang dibutuhkan untuk si kecil dalam kandungan sejak trimester pertama salah satunya dengan vitamin bumil trimester 1.

Vitamin yang didapatkan dari makanan sehari-hari juga bisa Moms lengkapi selain dengan asupan vitamin dan suplemen.

Lantas, vitamin apa saja yang dibutuhkan dan bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Temukan jawabannya di artikel ini yuk Moms, simak sampai selesai ya.

Ragam Kebutuhan Vitamin untuk Ibu Hamil Trimester 1

1. Vitamin A

Vitamin A dibutuhkan untuk membantu perkembangan mata, organ, tulang, pernafasan, saraf dan sistem peredaran darah bayi saat masa kehamilan.

Selain dengan vitamin bumil trimester 1, moms bisa penuhi asupan vitamin a dengan mengonsumsi makanan ibu hamil seperti telur, ubi, mangga, pepaya, sayuran hijau dan buah-buahan seperti semangka.

2. Vitamin D dan kalsium (Ca)

Vitamin D sangat berperan dalam mendukung pembentukan tulang pada janin saat dalam kandungan.

Selain mengonsumsi vitamin dan suplemen, asupan vitamin D dapat diperoleh dari beberapa makanan. Moms dapat konsumsi telur, daging, ikan salmon, dan ikan sarden.

Mims juga dapat berjemur di bawah sinar matahari saat pagi hari untuk menambah kebutuhan vitamin D.

3. Vitamin B kompleks

Vitamin yang sangat baik untuk pertumbuhan janin ini diantaranya yaitu vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Apalagi vitamin B6 yang mempunyai peranan dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi.

Tidak hanya itu, vitamin B6 juga berperan dalam meringankan masalah kehamilan seperti mual dan muntah saat awal kehamilan.

Tidak hanya vitamin B6 saja, vitamin B12 juga berperan mendukung perkembangan otak dan mencegah bayi lahir cacat.

4. Vitamin C

Sudah tidak diragukan lagi bahwa vitamin C berguna dalam menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan.