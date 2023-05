Cegah Kanker Serviks, Bio Farma Kerjasama dengan Perusahaan Farmasi Amerika Produksi Vaksin HPV

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kanker serviks atau leher rahim masih menempati urutan kedua sebagai penyakit kanker yang banyak diderita kaum wanita. Tingginya kasus kanker serviks ini mendapat perhatian banyak pihak termasuk PT Bio Farma (Persero) sebagai produsen vaksin di Indonesia.

Bio Farma menunjukkan komitmennya untuk ikut menjaga ketahanan kesehatan nasional termasuk memperhatikan persoalan penyakit kanker serviks dengan belum lama ini meluncurkan alat diagnostik dengan nama Cerviscan.

Alat ini untuk deteksi dini Human Papillomavirus (HPV) yang merupakan penyebab kanker serviks.

Kali ini Bio Farma bersinergi dengan MSD (Merck Sharp Dohme) untuk ikut mencegah kanker serviks di Indonesia.

Bio Farma, Induk Holding BUMN Farmasi menerima Technical Visit dari MSD (Merck Sharp Dohme), salah satu perusahaan farmasi terbesar dari USA) pada 10-11 Mei 2023 di Kantor Pusat Bio Farma Jalan Pasteur Bandung.

Bio Farma akan segera menambah milestone baru bersama MSD yaitu memproduksi lokal vaksin HPV, pencegah kanker serviks.

Technical Visit dari MSD diterima langsung oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir itu dihadiri Ravi Sangam, Director of Strategic Alliance Asia Pacific; Nancy Schaffner, Director of Engineering; Siyan Zhang, Director Chief of Staff; Joris den Ouden, Associate Director Device and Packaging Technology dan Charles Lachman, Associate Principal Scientist.

Hadir juga dari MSD Indonesia: George Stylianou, Managing Director; Farida Malawi, Business Unit Director; Dudit Triyanto, External Affairs Director dan Pri Hartanto, Finance Director.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir dalam pertemuan dengan MSD menyampaikan ungkapan terima kasih atas kemitraan yang telah telah terjalin sejak tahun 2016.

Technical Visit dari MSD ini juga, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari penandatangan perjanjian kerjasama transfer teknologi untuk memproduksi secara lokal vaksin 4-valent human papillomavirus (HPV) yang telah dilakukan pada 13 Desember 2022 yang disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri 1 BUMN, Pahala Nugraha Mansury.

Technical Visit yang dilaksanakan selama dua hari ini dalam rangka meninjau kesiapan Bio Farma memproduksi portofolio produk terbarunya, vaksin HPV.

”Saya ucapkan terima kasih, karena ini adalah komitmen bagi kita semua dalam berkolaborasi secara progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masa depan Indonesia dan Global,” kata Honesti.

Honesti mengungkapkan dirinya sangat senang atas kolaborasi antara MSD dan Bio Farma dalam memproduksi Vaksin HPV.

”Pada pertemuan ini, semoga kita dapat berdiskusi secara maksimal untuk dapat meningkatkan fasilitas yang telah kita rencanakan yaitu fasilitas baru untuk memproduksi vaksin HPV. Dan juga satu hal yang saya ingin diskusikan bagaimana kita bersama - sama menggunakan kesempatan. Kata kunci yang penting adalah 3A, yaitu Accelerate, Accelerate, dan Accelerate,” papar Honesti.