Luhut Sidak Harga dan Stok Kebutuhan Pokok di Pasar, Polres Pangandaran Sebut Harga Fluktuatif

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Unit Tipidter Satreskrim Polres Pangandaran Polda Jabar melakukan sidak harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional.

Satu di antaranya di Pasar Tradisional Pananjung yang beralamat di Jalan Raya Merdeka, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, Rabu (3/5/2023).

Dalam sidaknya, mereka bersama sejumlah pegawai Disperindag dan personel Kodim Pangandaran mengecek kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar tradisional Pananjung.

Kasat Reskrim Polres Pangandaran, AKP Luhut Sitorus mengatakan, dalam sidak ini pihaknya menerjunkan sejumlah personel Lidik II Tipidter.

"Sidak ini, bertujuan untuk mengecek dan mengawasi secara berkelanjutan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya," ujar Luhut kepada Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Rabu (3/5/2023) sore.

Hasil pengecekan dan pengawasan, berikut harga terbaru beberapa kebutuhan pokok setelah lebaran 2023.

Di antaranya, harga daging ayam Rp 38 ribu per kilogram, daging sapi Rp 135 ribu per kilogram, telur ayam broiler Rp 30 ribu per kilogram.

Harga cabai merah besar Rp 30 ribu per kilogram, cabe hijau besar Rp 25 ribu per kilogram, bawang merah Rp 35 ribu per kilogram, bawang putih Rp 30 ribu per kilogram.

Kemudian, harga minyak curah Rp 16 ribu per kilogram, minyak kemasan Rp 16 ribu per liter, beras medium Rp 10 ribu per kilogram dan beras premium Rp 13 ribu per kilogram.

"Untuk harga, itu fluktuatif. Karena, masih ada beberapa yang mengalami kenaikan dan penurunan," katanya.

Sementara, untuk ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya masih terbilang cukup stabil.

"Artinya, ketersediaan di Kabupaten tidak ditemukan kelangkaan," ucap Luhut. (*)

