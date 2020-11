Cara Ini dinilai Paling Efektif untuk Cegah Penularan Covid-19

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu cara mencegah penularan Covid-19.

Namun dari hasil penelitian menunjukkan, menjaga jarak masih jadi salah satu cara yang paling efektif.

Meski begitu, harus tetap diikuti dengan tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan.

Dikutip dari Kontan.id, mengutip dari ibtimes.co.uk, hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of The National Academy of Sciences.

Hasilnya, jaga jarak dengan orang lain selama pandemi efektif mencegah penyebaran virus corona baru.

Para peneliti dari Simon Fraser University mengembangkan model studi untuk menguji efektivitas pencegahan tersebut.

Konsep dalam penelitian itu menggunakan istilah “event R” untuk menunjukkan seberapa banyak individu yang tertular virus corona dari seseorang dalam sebuah acara.

Studi tersebut juga memerhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap infeksi virus corona.

Faktor-faktor itu adalah durasi paparan, intensitas penyebaran, suhu, dan jarak tiap individu.

Peneliti juga melihat data yang melibatkan perkumpulan di klub malam, pesta, dan restoran.