Termasuk Rentan Terinfeksi, Pasien Baru Covid-19 Tak Bergejala Banyak Dari Usia Muda

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat ini kasus Covid-19n cukup banyak dialami oleh mereka yang tidak bergejala dan umumnya masih berusia muda.

Kondisi ini menunjukan bahwa anak muda tergolong rentan juga terinfeksi virus corona.

Untuk itu, kalangan usia muda juga jangan lengah karena virus ini tidak pandang bulu.

Penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

Dikutip dari KontanId, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan, kebanyakan orang yang terjangkit virus corona baru yang tidak bergejala adalah populasi berusia muda dan berpotensi menularkan orang-orang sekitarnya.

Hal tersebut mengacu penelitian Kronbichler et al pada 506 pasien dari 36 studi (2020), He et al pada 50 pasien dari 114 studi (2020), dan Yu et al pada 79 pasien dari 3 rumahsakit di Wuhan, China, pada 2020.

"Fenomenanya juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset itu, bila seseorang terlihat sehat, bukan berarti mereka terbebas atau tidak berada dalam kondisi sakit," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menjelaskan, mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gejala terpapar virus corona akan muncul setelah 5 atau 6 hari sejak terpapar.

Dan, paling lama gejala bisa dirasakan setelah 14 hari, bahkan terkadang tidak tampak sakit.

Pada umumnya, Wiku bilang, ada dua istilah untuk membedakan orang yang terjangkit virus corona.