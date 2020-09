Baik untuk Paru-paru dan Jantung, Ini Manfaat Lain Jalan Kaki 10.000 Langkah Per Hari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aktivitas fisik seperti jalan kaki kini banyak dilakukan orang terutama mereka yang sudah berusia lanjut dan mereka yang sudah tidak bisa lagi berolahraga berat karena alaan tertentu,

Jalan kaki menjadi pilihan karena aktivitas fisik ini mudah dilakukan dan bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan lain, semisal saat akan pergi ke suatu tempat.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, jalan kaki adalah salah satu aktivitas fisik paling praktis dan mudah dikerjakan.

Agar gaya hidup lebih aktif, beberapa orang kini jamak menyelesaikan tantangan jalan kaki 10.000 langkah per hari.

Mereka menakar jumlah langkah kaki setiap hari lewat aplikasi maupun jam tangan pintar.

Melansir Pacific Physical Activity Guidelines yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah langkah kaki per hari bisa jadi indikator tingkat aktivitas fisik seseorang: Di bawah 5.000 langkah per hari: kurang gerak 5.000-7.499 langkah per hari: kurang aktif 7.500-9.999 langkah per hari: cukup aktif Lebih dari 10.000 langkah per hari: aktif Lebih dari 12.500 langkah per hari: sangat aktif.

Menantang diri sendiri untuk bisa menyelesaikan target jalan kaki 10.000 langkah per hari sebenarnya bukan hanya menjaga tubuh tetap aktif.

Seperti dilansir Reader's Digest, semakin banyak jumlah langkah per hari, tubuh semakin bugar.

Tak hanya bugar, berikut manfaat jalan kaki 10.000 langkah per hari:

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Olahraga dan banyak bergerak dapat membantu meningkatkan kadar oksigen di dalam darah.