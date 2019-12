Hadir di Konferensi Intenasional, Yasonna Laoly Tawarkan Mahasiswa Magang di Kemenkumham

seorang pemateri memberikan paparan terkait kondisi perlakuan hukum yang belum setara di beberapa negara belahan dunia, dalam acara 10th GAJE Worldwide Conference and Training of Trainers di Aula Mandalasaba dr Djoenjonan Kampus Pascasarjana Universitas Pasundan Jalan Sumatra Nomor 41, Kota Bandung. Rabu (4/12/2019)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Global Alliance For Justice Education (GAJE) bersama Universitas Pasundan menggelar seminar internasional The 10th Worldwide Conference and Training of Trainers, di Kampus Pascasarjana Universitas Pasundan Jalan Sumatra Nomor 41, Kota Bandung 4-10 Desember 2019.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, hadi pada acara teresebu.

Ia didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak, dan Pimpinan Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Rombongan Yasonna Laoly disambut hangat oleh Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sekaligus Direktur Pascasarjana Unpas, Didi Turmudzi; Ketua YPT Pasundan, Makbul Mansyur; dan Rektor Unpas, Eddy Jusuf.

Selain meresmikan pembukaan dari gelaran tersebut, Yasonna Laoly pun menjadi keynote speaker dari konferensi bertajuk 'The Inspiration and Diversification of Justice Education (Inspirasi dan Diversifikasi Pendidikan Keadilan)'.

Dihadapan ratusan peserta yang terdiri dari praktisi hukum, NGO, mahasiswa, dan akademisi dari civitas Unpas serta perwakilan 48 negara dunia, Yasonna Laoly mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya.

Menurutnya, acara tersebut memerlukan upaya besar untuk dapat mengorganisir para peserta, terlebih mereka berasal dari sejumlah negara dari lima benua.

Selain itu, tema yang diusung pun dinilainya sangat relevan dengan tantangan global saat ini, di mana masalah keadilan dan pendidikan mendapatkan perhatian dunia sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

"Sebagai bagian dari reformasi peradilan nasional, kami telah terlibat dalam beberapa kerja sama internasional untuk mendukung upaya memperkuat lembaga hukum dan meningkatkan pendidikan hukum di Indonesia. Bekerja dengan entitas internasional selalu menginspirasi dan mendorong kami, untuk menciptakan inisiatif baru untuk meningkatkan kapasitas nasional kita" ujarnya dalam sambutan di Aula Mandalasaba dr Djoenjonan Kampus Pascasarjana Unpas, Rabu (4/12/2019).