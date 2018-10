IJTI Galang Dana untuk Korban Gempa, Cikapundung Riverspot 'Ramai' oleh Berbagai Kesenian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yayasan Amal Mulia, Komunitas Musisi Mengaji, serta Himpunan Advokat Muda Jawa Barat menggelar Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala.

Kegiatan tersebut digelar di Cikapundung Riverspot, Jalan Soekarno Bandung, sore hari, Kamis, (11/10/2018).

Kegiatan diisi oleh sejumlah penampilan di antaranya Reza (Eks Noah) dan Komunitas Saxophone Bandung, ditambah Pantomim dari Seniman Pantomim Bandung.

Seberapa Besar Kekuatan Gempa Akibat Sesar Lembang? Warga Bandung Jangan Panik, Tapi Tetap Waspada https://t.co/OIe9fe673Y via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 11, 2018

Tak hanya itu, egiatan ini pun dimeriahkan oleh sejumlah komunitas lainnya, di antaranya Komunitas Musisi Mengaji seperti Panji Sakti, Jon Kastela, Alga The Panas Dalam, Donny Marvells, Arni SHE, THE SUNJAW, Swasmita, dan Adew Habsta.

Iman S Nurdin, Ketua IJTI, mengatakan selain penggalangan dana, kegiatan tersebut juga digelar untuk membuka spirit yang kemudian jangan mudah dilupakan.

"Mudah-mudahan ini menjadi dampak untuk masyarakat luas, agar terus membantu, apalagi posisi kita Indonesia dikawasan bencana," ujar Iman S Nurdin Ketua IJTI saat ditemui Tribun Jabar di Cikapudung Riverspot Bandung, Kamis (11/10/2018).

• Peduli Korban Gempa, 60 Gitaris Gelar Konser di Bentara Budaya Jakarta Malam Ini

Iman berharap gelaran tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dan empati masyarakat.

Dia menjelaskan, Indonesia memang berada di posisi ring of fire, kawasan rawan bencana dilanda gempa.