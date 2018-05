Takut Kena Macet saat Mudik ke Garut? Jalur Alternatif Bisa Dilintasi, Tapi Perhatikan Hal Ini, Ya!

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Garut menyarankan para pemudik agar menggunakan jalur alternatif bila terjadi kemacetan di jalur Nagreg-Malangbong.

Beberapa jalur alternatif menuju Tasikmalaya hingga Jawa Tengah, pemudik bisa melintasi jalur alternatif Kadungora-Leles dan Leuwigoong-Cibiuk-Simpang Bandrek.

Sedangkan untuk ke arah Garut kota, pemudik bisa melintasi jalur alternatif Ibun-Kamojang dan Jalur Cijapati, kedua jalur ini menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung.

