Jelang Arus Mudik, Begini Kondisi Keamanan Terminal Leuwipanjang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tempat publik sempat menjadi perhatian berbagai pihak perihal keamanannya setelah rentetan aksi teror yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kepala Terminal Leuwipanjang, Edi Kalbari, mengatakan, terminal yang dikepalainya aman dari kejadian yang meresahkan.

"Sampai hari ini polisi selalu standby dari polsek dan polres setempat. Calon penumpang juga diberikan sosialisasi seputar keamanan," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Kamis (31/5/2018).

