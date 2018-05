TPA Gegesik Dijadikan Pengganti TPA Ciledug, Sanggupkan?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Gegesik, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dijadikan sebagai pengganti TPA Ciledug.

Pasalnya, TPA Ciledug, yang menampung sampah dari seluruh Kabupaten Cirebon, resmi ditutup pada Rabu (30/5/2018).

TPA Gegesik luasnya sekitar satu hektare dan mulai hari ini, Kamis (31/5/2018), akan digunakan untuk pengganti TPA Ciledug.

Prediksi Line Up Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Kedua Tim Sama-sama ''Pincang'' https://t.co/L00c7R7dV2 via @tribunjabar