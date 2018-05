Banyak KTP-el Invalid Munculkan kekhawatiran Adanya Kecurangan saat Pilkada, Ini Kata Pengamat

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah ditemukannya ratusan KTP-el invalid tercecer di Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir, terungkap bahwa pihak Kemendagri mempunyai ribuan KTP-el invalid yang disimpan sebelum dimusnahkan.

Karena temuan itu, banyak kekhawatiran akan potensi kecurangan saat pemilu dan pilkada serentak.

Akan tetapi, menurut pengamat politik asal Universitas Padjajaran, Firman Manan, hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi.

