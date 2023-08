Serunya Wisata Laser Game dari Australia yang Hanya Ada di Bandung, Tembak Menembak Tanpa Rasa Sakit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Game perang dengan airsoftgun ataupun paintball sudah biasa dimainkan bersama keluarga maupun sahabat.

Game jenis ini memang cukup digemari karena mengajak pemainnya untuk belajar bekerja sama dengan tim.

Kini Game Master menghadirkan permainan terbaru dengan konsep tembak menembak namun menggunakan laser, yaitu Laser Force yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A.

Laser Force merupakan permainan yang hampir sama dengan paintball atau airsoftgun, namun bedanya permainan ini menggunakan senjata laser dan tidak sedikitpun meninggalkan noda atau rasa sakit.

Marcom Game Master, Iis Nurhayati mengatakan game Laser Force ini merupakan inovasi dari game master yang biasanya di kenal dengan game playground anak.

Pengunjung bermain Laser Force di Game Master yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A, Kota Bandung, Selasa (1/8/2023).

"Kali ini game master menghadirkan segmen khusus yang baru di Bandung yaitu Laser Force yang berasal dari Australia, game trainingnya pun dari Australia," kata Iis saat ditemui di Sumber Sari Junction, Jalan Sumber Sari, Selasa (1/8/2023).

Iis mengatakan permainan Laser Force ini bisa dimainkan oleh anak-anak dari mulai dari usia 5 tahun.

Permainan ini akan mengajak anak bermain tembakan laser secara langsung seperti yang biasanya dilihat dalam game yang berada di smartphone mereka.

"Game semi olahraga ini mengajak anak-anak untuk bergerak, mengetes fokus dan juga konsentrasi karena nanti mereka akan masuk ke dalam ruang gelap dan harus menembak kawanannya," kata Iis.

Game Laser Force ini pun bisa menjadi wisata yang memacu adrenalin untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Untuk memainkan game Laser Force dibatasi minimal 10 orang dan dibagi menjadi dua tim.

Permainan ini juga mewajibkan pemainnya menggunakan alat seperti rompi dengan berat kurang lebih satu kilogram yang menyatu dengan senjata untuk menembak lawan.

Sebelum mulai bermain, akan ada tim yang memberikan arahan bagaimana cara bermain Laser Force ini.

"Permainan Laser Force ini akan memakan waktu kurang lebih 15 menit," kata dia.

Pengunjung bersiap main Laser Force di Game Master yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A, Kota Bandung, Selasa (1/8/2023).

Masing-masing tim ini harus saling menembak dan mengumpulkan poin sebanyak -banyaknya.

Iis mengatakan saat ini Laser Force masih dalam tahap soft opening dan akan segera dibuka untuk publik pada 4 Agustus 2023.

Selama masa opening, Laser Force pun menghadirkan promo menarik yaitu buy 1 get 1 dari tanggal 4 - 10 Agustus 2023 dan buy 2 get 1 mulai 11-31 Agustus 2023 dengan harga tiket Rp 50.000 per orang. (*)