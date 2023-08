Serunya Bermain Game Laser Force yang Memacu Adrenalin, Ada Jeritan Kaget Bercampur Gembira

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghabiskan waktu bermain bersama teman-teman menjadi hal yang menyenangkan.

Bermain game online biasanya menjad pilihan untuk menghabiskan waktu bersama.

Namun kini Anda bisa mencoba bermain game menembak laser secara langsung yaitu Laser Force dari Game Master yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A.

Marcom Game Master, Iis Nurhayati mengatakan Laser Force adalah olahraga menembak rekreasi dengan menggunakan senjata cahaya yang memancarkan inframerah untuk menandai sasaran yang dituju.

Untuk bisa memainkan Laser Force ini bisa dimainkan oleh 10 orang dan dibagi menjadi dua grup berbeda.

"Syarat untuk memainkan permainan ini adalah butuh konsentrasi dan fokus untuk menembak lawan dengan sinar laser," kata Iis saat ditemui di Sumber Sari Junction, Jalan Sumber Sari, Selasa (1/8/2023).

Pengunjung bersiap main Laser Force di Game Master yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A, Kota Bandung, Selasa (1/8/2023). (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

Sebelum memasuki arena perang, Iis menjelaskan peserta akan disambut oleh team guide dalam ruang briefing yang akan menjelaskan cara bermain, menggunakan rompi dan senjata laser.

Rompi dan senjata digantung juga disusun rapi dalam ruangan ini yang dapat dipilih dan digunakan oleh para calon pemain agar suasana bermain semakin bernyawa dan tampak gagah.

'Peserta memiliki nomor masing-masing yang tersimpan dalam sistem khusus untuk perhitungan poin. Pemenang dalam laser game ini ditentukan berdasarkan poin terbanyak," kata Iis.

Begitu memasuki area perang, pemain akan di suguhkan oleh desain interior ruang yang dibuat redup menuju gelap dengan tema luar angkasa.

Uniknya jika para pemain sudah masuk kedalamnya maka semua rompi dan senjata akan menyala sesuai warna team.

Team A ditandai dengan labirin berwarna biru dan team B dengan warna merah menyala dengan sentuhan lighting super keren dan cat glow in the dark.

Pengunjung bersiap main Laser Force di Game Master yang berada di Sumber Sari Junction lantai 3A, Kota Bandung, Selasa (1/8/2023). (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

Ketika bermain didalam ruangan khusus ini, akan sering sekali terdengar suara tapak kaki berlarian dengan jeritan kaget sekaligus gembira.

"Para pemain tidak disarankan untuk jongkok ataupun tiarap, semua harus berdiri dan harus fokus membedakan mana lawan dan mana kawan," ucapnya.

Iis mengatakan saat ini Laser Force masih dalam tahap soft opening dan akan segera dibuka untuk publik pada 4 Agustus 2023.

Selama masa opening, Laser Force pun menghadirkan promo menarik yaitu buy 1 get 1 dari tanggal 4 - 10 Agustus 2023 dan buy 2 get 1 mulai 11-31 Agustus 2023 dengan harga tiket Rp 50.000 per orang dan promo grup minimal 6 orang pemain harganya Rp 40.000.

Jam operasional Laser Force ini adalah buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB. (*)