Kakanwil dan Pimti Kemenkumham Jabar Hadiri Rekon Keuangan dan BMN Tingkat Kantor Wilayah 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, hadiri Kegiatan Rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah, hari ini, Senin, 10 Juli 2023, dan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto, bertempat di El Hotel Royal Bandung.

Hadir pada kegiatan ini Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinan, Kadivpas Jabar, Kusnali, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, Kepala UPT Bandung Raya, dan operator Keuangan dan BMN Kantor Wilayah se-Indonesia sebagai peserta.

Sekaligus membuka kegiatan, dalam arahannya Sekjen Andap menyampaikan bahwa melalui Rekonas ini diharapkan Kemenkumham mampu menyajikan Data Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Mutakhir, “Jadilah insan yang berkontribusi, mulai dari niat diri untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi.” Ungkapnya.

“Ingat 4L, To Live, bagaimana kita hidup kita harus semangat dalam menjalani hidup, To Love, sebagai sesama masyarakat sebagai sesama insan pengayoman harus saling mencintai jangan ada rasa saling cemburu, To Learn, kita harus selalu belajar untuk lebih baik lagi dan menjalani dengan ikhlas, dan terakhir To Leave a Legacy sebagai manusia harus meninggalkan nama baik dan yang baik baik saja.” Tambah Sekjen Kemenkumham RI ini.

“Apresiasi dan Terimakasih atas seluruh prestasi yang cakupannya ada di kemenkumham sebagai hasil sinergi dari teman-teman semua, seperti opini wtp ke 14, Terbaik 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2022, UKPBJ Proaktif Terbaik ke-2, dan raihan lainnya.” Lanjutnya.

“Mari kita bangun sama-sama kementerian ini, sehingga seluruh target kinerja 2023 kita dapat tercapai dan terpenuhi. Kita diberikan amanah dan kepercayaan mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Teguhkan komitmen kita, Kementerian Hukum dan HAM semakin baik dan berkualitas sehingga kita mampu meraih kepercayaan Publik.” Pungkas Sekjen Andap.