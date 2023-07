16 Vitamin C yang Aman untuk Busui, Lancarkan ASI Bisa?

TRIBUNJABAR.ID,- Vitamin C dikenal sebagai nutrisi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa mencegah infeksi virus dan bakteri, salah satunya yaitu flu.

Maka untuk menjaga kesehatan, Moms yang sedang menyusui harus memastikan asupan vitamin C tercukupi.

Moms yang sedang menyusui dapat mengkonsumsi suplemen vitamin C untuk ibu menyusui jika Moms merasa asupan harian dari makanan masih belum tercukupi.

Moms bisa mendapatkan asupan harian vitamin C dari buah-buahan contohnya jeruk, jambu biji, juga sayuran contohnya brokoli.

Apa saja vitamin C yang aman untuk dikonsumsi oleh Moms yang sedang menyusui? Simak jawabannya di bawah ini.

Kebutuhan Vitamin C untuk Busui / Ibu Menyusui

Sama halnya ketika Moms sedang hamil, saat Moms sedang dalam periode menyusui Moms juga harus memenuhi kebutuhan dosis vitamin C yang lebih dari pada biasanya.

Jika wanita biasa dengan kondisi tidak menyusui hanya membutuhkan 90 miligram vitamin C per hari ini sudah cukup untuk memenuhi 100 persen Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Tetapi untuk wanita yang sedang dalam periode menyusui, kebutuhan vitamin C per hari meningkat menjadi 120 miligram.

Selain Moms, Si Kecil juga membutuhkan vitamin C. Saat Si Kecil berusia 0 – 6 bulan sebaiknya mengkonsumsi sebanyak 40 miligram vitamin C per hari agar bisa memenuhi 100% AKG.

Vitamin C ini merupakan vitamin larut dalam air yang mana akan ikut disalurkan melalui Air Susu Ibu (ASI) kepada Si Kecil dalam jumlah tertentu,

Jika kebutuhan vitamin C Moms berkurang, maka secara otomatis ini bisa mengurangi kecukupan vitamin C pada Si Kecil.

Sehingga ini akan berisiko munculnya gejala-gejala tertentu seperti Si Kecil mudah sakit, diare, alergi, sariawan, dan lain sebagainya.

Maka Moms sangat penting untuk mengkonsumsi tambahan asupan vitamin C baik dari sayur, buah, ataupun suplemen.

Selain mengkonsumsi vitamin C Moms juga harus memenuhi nutrisi lainnya, Moms bisa mengkonsumsi Rukaiah Madu Lacta yang memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh busui agar ASI lancar.