BBPVP Bandung Adakan Pelatihan PBK Tahap V dan Tahap 2 BLK Komunitas Binaan

TRIBUNJABAR.ID,- Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung mengadakan acara pembukaan pelatihan PBK tahap V dan PBK tahap 2 Balai Latihan Kerja Komunitas Binaan yang di selenggarakan di aula BBPVP Bandung Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 170 Kota Bandung, Selasa (20/6/23).

Acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap V BBPVP Bandung ini sekaligus berbarengan dengan pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap 2 yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja Komunitas Binaan (BLKK) secara virtual.

Pelatihan ini menghadirkan lima nara sumber yang kompeten dibidangnya, diantaranya; Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Elyana Silmia, S.P., M.M., Subkoordinator Bidang Pelatihan Vokasi Andri Purnanirawan, S.T., Subkoordinator Bidang Pelayanan Konsultan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Muhammad Ramdhan, S.T., Direktur PSDM & Rekrutmen PT. JIAEC Tenten Mangku Sapuan dan Kepala BLK Muara Enim Zukhri Imansyah.

Berfoto bersama para nara sumber dengan perwakilan peserta usai pemberian kartu peserta dan perangkat latihan kerja.*

Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Elyana Silmia, S.P., M.M., mewakili Plt Kepala BBPVP Bandung mengatakan pelatihan PBK tahap V dan PBK tahap 2 Balai Latihan Kerja Komunitas Binaan diikuiti oleh 1.024 peserta.

“Peserta tersebut terdiri dari peserta internal BBPVP Bandung berjumlah 208 peserta dan 816 peserta dari BLKK binaan yang ada di 51 perwakilan BLKK di Indonesia yang serentak melakukan pelatihan secara virtual,”jelas Elyana.

Elyana menuturkan pelatihan ini dilakukan secara beragam, mulai dari satu bulan hingga dua bulan atau lebih. Kami selalu melakukan audensi secara berkala ke berbagai pihak, khususnya industri untuk menyiapkan pelatihan vokasi sesuai yang dibutuhkan dunia kerja.

“BBPVP Bandung memilki empat kejuruan, diantaranya; Otomotif, Manufaktur, Refrigerasi, TIK (Teknik Informatika dan Komunikasi). Dari keempat kejuruan itu ada dua kejuruan yang menjadi unggulan yaitu Kejuruan Otomotif dan Manufaktur. Untuk Kejuruan Otomotif ada enam sub kejuruan dan Manufaktur ada tujuh sub kejuruan. Adapun untuk Kejuruan Manufaktur ada tiga sub kejuruan Bording artinya peserta boleh tinggal diasrama yang sudah disiapkan BBPVP Bandung, sedangkan yang empat kejuruannya non boarding peserta tidak tinggal diasrama. Kemudian untuk Kejuruan Otomotif tiga sub yang boarding dan tiga lagi non bording dengan durasi pelatihan sekitar satu sampai dua bulan,”terangnya.

Foto bersama usai acara pelatihan PBK tahap V BBPVP Bandung dan PBK tahap 2 BLK Komunitas Binaan.*

Elyana mengungkapkan untuk mekanisme pelatihannya adalah 20 s/d 30 persen merupakan teori sedangkan 70 s/d 80 adalah praktek. Pelatihanya mulai dari pagi teori hingga siangnya langsung praktek selama durasi pelatihan. Untuk penempatan lulusanya, biasanya kami langsung tempatkan dengan perusahaan yang sudah menjalin kerja sama dengan BBPVP Bandung. Sedangkan untuk peserta yang individu biasanya ada yang berwirausaha atau bekerja diperusahaan.

Pada kesempatan ini juga ada sosialisasi untuk penempatan pemagangan ke Jepang. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan perusahaan dari Jepang yang terdaftar dan legalitasnya terjamin. Biasanya melalui para pengirim tenaga pemagangan ke Jepang sesuai kebutuhan dan seleksi dari perusahaan tersebut. Mereka direkrut kemudian diberikan pelatihan bahasa selama enam bulan, lalu ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan di Jepang yang mendekati kejuruan.

Elyana menambahkan untuk menciptakan lulusan yang memiliki mental, dan kedisiplin yang tinggi serta pembinaan fisik sesuai kebutuhan perusahaan. Kami mendatangkan instruktur dari TNI untuk membina para peserta agar memiliki sikap dan mental yang baik serta disiplin sesuai standar perusahaan.

“Kami menghimbau kepada para peserta jangan mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji besar, tapi kita harus lihat legalitas perusahaannya terlebih dahulu. Karena sekarang ini banyak perusahaan illegal yang menawarkan berbagai cara yang dapat menarik para pekerja keluar negeri, padahal cenderung kearah perdangangan manusia atau human trafficking. Untuk itu tolong lebih hati-hati dalam menentukan perusahaan untuk bekerja diluar negeri,”terangnya.

Subkoordinator Bidang Pelayanan Konsultan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Muhammad Ramdhan, S.T., menyampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa pelatihan-pelatihan kompetensi yang diadakan BBPVP Bandung di bawah Kementerian Tenaga Kerja ini semuanya gratis 100 persen.

“Kami berikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftar secara online melalui: https://siapkerja.kemenaker.go.id. Jika ada masyarakat yang masih kesulitan untuk daftar secara online, kami juga buka pendaftaran secara offline yang dibantu oleh tim pemberdayaan BBPVP Bandung tinggal datang saja ke kios siap kerja kami ke Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 170 Kota Bandung dan kami akan bantu dengan sebaik mungkin. Syaratnya sangat mudah hanya membawa KTP dan no HP aktif.

BBPVP Bandung melayani para peserta di seluruh Indonesia, kami menggelar pelatihan boarding peserta yang di asramakan dan non boarding peserta yang tidak di asramakan dengan fasilitas yang memadai dan cukup lengkap,”pungkas Ramdhan.*