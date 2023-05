Menghapus Tradisi Permusuhan Antarsekolah

Oleh: Enjang Tedi, S.Sos, M.Sos

Anggota Komisi V DPRD Jabar

MASA remaja sering disebut sebagai masa storm and stress, di mana pada masa ini mereka sedang menghadapi persoalan pencarian identitas yang rumit. Dengan kompleksitas permasalahan identitas inilah, tak heran apabila remaja banyak yang terjerumus pada pergaulan tanpa batas.

Salah satu bukti berbahaya adalah tawuran antar Sekolah yang banyak memakan korban jiwa, terbaru meninggal dunianya siswa SMK di Kota Bogor akibat pembacokan yang dilakukan siswa lainnya menampakkan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Hal ini seperti yang terkandung dalam ilmu Patologi Sosial merupakan fenomena sosial yang mencerminkan kepribadian remaja yang banyak meluapkan agresivitas, sadisme, dan antisosial. Mereka seolah menjadi sekelompok remaja yang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Luap Kepribadian Patologis

Dari fenomena kenakalan remaja itulah, kalau hendak dianalisa dengan pendekatan psikologi sosial yang digawangi Erich Fromm, yang memandang kepribadian manusia bukan hanya luap ”libido seksual”, seperti yang diungkapkan Sigmund Freud. Tetapi, lebih dari itu.

Kepribadian manusia ditentukan oleh situasi kemanusiaan (human condition) yang berlaku sepanjang hidupnya. Human condition dalam perspektif Erich Fromm merupakan kekhususan yang terjadi pada diri manusia dan dialaminya semata-mata dalam taraf manusiawi, dan sebagai karakteristik eksistensi manusia.

Menurut Erich Fromm, manusia berlainan dengan hewan. Sejak lahir manusia dilengkapi seperangkat kemampuan naluriah yang ”siap pakai” untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Namun, secara biologis manusia merupakan makhluk yang lemah. Dengan demikian yang diperlukan untuk tetap survive dalam kehidupannya adalah memanfaatkan kemampuan yang luar biasa dalam dirinya.

Erich Fromm dalam buku berjudul Man for Himself, menyebutkan tiga kemampuan khas insani yang membedakan manusia dengan hewan, yakni: kesadaran diri (self awareness), akal budi (reason), dan daya khayali (imagination). Setiap kemampuan manusiawi tersebut berperan dalam membentuk kepribadian seorang manusia.

Pun begitu dengan remaja. Ketika kesadaran diri, akal budi, dan daya khayali tidak dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian yang positif, tentunya akan menyebabkan seorang remaja memegang teguh kepribadian yang tak berkualitas, destruktif, chaosistik, dan perilaku merusak lainnya.

Karena itu, eksistensi remaja sejati, yakni seorang manusia yang mampu sadar diri, berakal budi, dan memiliki imajinasi yang luas seluas samudera di lautan mutlak diperlukan.

Faktor Penyebab

Siswa remaja usia sekolah, melakukan tindakan patologis yang merusak dan destruktif tidak bisa dilepaskan dari dua faktor penyebab, diantaranya:

Pertama, faktor internal; yakni sejumlah faktor yang berasal dari aspek internal dalam diri seperti kondisi psikologis atau jiwa. Bila kondisi jiwa ini tidak terbentuk secara manusiawi, maka ia akan rentan dibentuk oleh faktor eksternal atau dari luar dirinya. Dengan demikian mereka akan lebih mudah menerima tekanan sebagai jiwanya.

Kedua, faktor eksternal; yakni faktor yang berada di luar dirinya sendiri seperti lingkungan, kondisi sosial, dan tekanan hidup. Hal ini dapat menyebabkan seorang remaja, yang rapuh secara psikologis, gampang terbentuk jiwanya sesuai kondisi sekitar. Kasus pembacokan siswa SMK di kota Bogor ialah contoh kongkrit bahwa pembacok terpengaruhi kekerasan yang diberikan lingkungannya, sehingga mereka berani melakukan tindakan yang merenggut nyawa orang lain.

Penaggulangan Preventif

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2022 lalu, sepanjang tahun 2021 terdapat 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan.