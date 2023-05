Pemkab Sumedang Diundang ke Washington DC Ikuti GovTech Global Forum, Bahas Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Bank Dunia (World Bank) mengundang Pemerintah Kabupaten Sumedang ke Washington DC, Amerika Serikat untuk mengikuti event besar, GovTech Global Forum.

Acara tersebut dihelat pada tanggal 3-4 Mei 2023. Pemerintah Kabupaten Sumedang diwaliki Wakil Bupati, Erwan Setiawan.

"Saya ditugaskan Pak Bupati (Dony Ahmad Munir) mewakili Pemkab Sumedang menghadiri undangan World Bank tersebut,"

"Sebuah kehormatan bisa berbagi pengalaman dengan berbagai negara dalam melakukan transformasi digital," kata Erwan di Washinton DC, dalam siaran yang diterima TribunJabar.id di Sumedang, Kamis (4/5/2023).

Menurut Erwan, undangan ini tidak lepas dari capaian Sumedang dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Saat ini Sumedang meraih terbaik pertama tingkat nasional dengan Indeks SPBE 3,84.

"Saya hadir di Washinton DC bersama Pak Sekda yang selama ini menjadi motor penggerak SPBE," kata Erwan.

Bank Dunia, melalui Joao Ricardo Vasconcellos, Senior Governance Specialist and TTL of the GovTech Global Forum mengundang Pemkab Sumedang.

Yang dibahas dalam forum tersebut adalah tata kelola pemerintahan di era digital.

Hadir pula jajaran eksekutif Bank Dunia serta sekitar 150 orang partisipan dari berbagai negara dengan ragam profesi, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, sampai dengan organisasasi non-pemerintah (NGO).

Direktur Eksekutif Sekretariat Dewan Teknologi Nasional (Wantiknas) Gerry Firmansyah, yang juga bertindak sebagai Co-Chair World Bank Working Group of Interopability, mengatakan bahwa keikutsertaan Sumedang tidak lepas dari capaian terbaiknya dalam penerapan SPBE.

"Kini Sumedang terdepan dalam transformasi digital tingkat nasional. World Bank memberikan atensi dan apresiasi." ujarnya.

"Harapannya praktik baik Sumedang bisa digetoktularkan, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasiomal," katanya, dalam siaran yang sama.