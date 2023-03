Harga Kebutuhan Pokok di Kabupaten Subang Terpantau Stabil, Kapolres Pastikan Setok Aman

Laporan Kontributor Tribunjanar.id, Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Berbeda dengan daerah lain di Jabar, kurang dari dua minggu menjelang datangnya Bulan Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Subang terpantau masih stabil.

Guna memastikan terpenuhinya setok kebutuhan pokok menjelang Ramadan, jajaran Polres Subang bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Subang, menggelar sidak ke Pasar Tradisional Subang dan Pagaden.

Berdasarkan pantauan Kapolres Subang AKBP Sumarni bersama jajaran dan DKUPP Subang, sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau masih stabil.

" Alhamdulillah, harga kebutuhan pokok 10 hari menjelang ramadhan ini terpantau masih stabil dan belum ada kenaikan," ujar Kapolres Subang AKBP Sumarni, didampingi Kapolsek Pagaden Kompol H Undang Sudrajat, Senin(13/3/2023).

Menurut Sumarni, berdasarkan pantauannya, harga beras, minyak goreng, telor dan sayuran masih stabil

"Harga beras per liter paling murah Rp7.500, paling mahal Rp12.000 per kilo, minyak goreng curah Rp13.000, telor Rp28.000, dan gula pasir Rp13.000 per kilo," katanya

Seperti komoditas lainnya, harga sayuran juga tergolong masih stabil. Hanya cabe rawit kriting yang harganya masih tinggi yakni mencapai Rp70.000.

"Harga sayuran juga masih stabil, seperti bawang harga nya masih Rp30.000 sementara harga sayuran lainnya seperti kentang masih di harga Rp17.000, belum ada kenaikan," ucapnya

Selain harganya masih stabil, stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan tahun ini juga terpantau sangat mencukupi hingga lebaran mendatang.

"Selain harganya masih stabil, stok pangan juga masih cukup tersedia," ujarnya(*)