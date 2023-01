Harris Festival Citylink Hadirkan Menu Otentik Hingga Penampilan Delon Saat Imlek

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyambut malam tahun baru Imlek, Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung menghadirkan sajian otentik Year of The Rabbit.

Hotel yang berada di Jalan Peta No 241 ini akan memberikan hal yang spesial yaitu "Delon in the Shaolin Temple" pada Sabtu, 21 Januari 2023 mulai pukul 18.00 WIB.

Director of Food & Beverage, Trisna D Kurniawan mengatakan di malam perayaan ini pengunjung akan mendapatkan sajian 11 menu makanan set menu dinner yang akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu diamond, ruby, dan opal.

Sajian Yu Sheng saat Imlek di Harris Festival Citylink ()

"Diamond ini posisi mejanya akan ada di dekat stage untuk 6 orang, ruby berada di tengah untuk 8 orang, dan opal untuk 10 orang dengan harga yang sama Rp 3.888.000 net/ table," ujar Trisna saat ditemui, Kamis (12/1/2023).

Nantinya pengunjung akan dihibur oleh berbagai penampilan menarik seperti barongsai tonggak, liong, wushu, kungfu shaolin, guzheng chinese dance, food parade, dan photo booth.

"Penampilan yang paling spesial adalah akan ada Delon yang menyanyi menghibur perayaan malam Imlek," ujarnya.

Sajian Yu Sheng saat Imlek di Harris Festival Citylink ()

Varian menu yang disajikan oleh Chef Anshori terdiri dari starter seperti salmon yusheng, appetizer leng pan dan 5 treasure of legend berisi roasted duck, ginger chicken, char siu chicken dan beef shank. Untuk sup yang dihadirkan adalah sop asparagus telur kepiting

Sedangkan untuk jenis main coursenya adalah sapi lada hitam, nasi goreng yang chow daun teratai, angsio haisom jamur hioko, udang besar goreng mentega, ayam kuah biji teratai, guram asaam manis.

Sebagai pemanis akan ada es sago melon dan semangka, dan puding ikan koi.

Tidak ketinggalan akan ada perayaan Yusheng sebagai makanan khas yang disajikan saat Imlek.