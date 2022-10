Tak Cuma Imunisasi, Begini Cara Agar Keluarga Tetap Sehat dan Terhindar Dari Ancaman Penyakit

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng UNICEF Indonesia dan WINGS Group Indonesia melalui SoKlin Antisep mengkampanyekan Indonesia Sehat Berseri di Kiara Artha Park, 14-18 Oktober 2022. Kegiatan kampanye ini mengajak masyarakat untuk memberikan perlindungan kesehatan sekaligus menanamkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sejak dini.

Rangkaian kegiatan ini meliputi percepatan imunisasi dasar bagi anak yang didukung penggunaan mobile vaccination truck, penyuluhan PHBS oleh Dinas Kesehatan dan POKJA IV TP PKK Provinsi Jawa Barat, pendistribusian paket PHBS, dan area bermain untuk anak dan hiburan lainnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya, menyampaikan apresiasinya kepada SoKlin Antisep karena telah bersinergi dengan Pemprov Jabar dalam meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dan salut dengan WINGS Group karena selalu menjadi yang terdepan, kaitannya dalam memberikan kontribusi pada masyarakat. Pada saat kita blusukan ke wilayah-wilayah lain, ke puskesmas, WINGS Group juga selalu terdepan memberikan kontribusinya,” ujar Atalia.

Ia mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya angka cakupan imunisasi rutin lengkap pada anak di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan UNICEF, setengah dari orang tua dan pengasuh yang disurvei enggan membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena takut tertular Covid-19 atau khawatir tidak ada protokol kesehatan yang tepat.

“Target kita untuk imunisasi masih belum tercapai, jadi harusnya minimal 95 persen, kita baru 84,5 % jadi masih harus kita kejar bersama-sama. Target sasaran imunisasi di Jawa Barat ini memang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, terkait demografinya, karakteristik masyarakat memang agak berbeda. Tetapi dengan kolaborasi bersama WINGS Group ini menunjukkan bahwa inovasi itu bisa dilakukan, bagaimana agar anak-anak dan keluarga tidak ketakutan saat membawa anaknya untuk diimunisasi. Kita bikin cara-cara baru dengan mereka diajak bermain dan diberikan edukasi sederhana namun mengena,” kata Atalia.

Pentingnya perlindungan kesehatan dari dalam tubuh melalui imunisasi bagi anak-anak juga harus disertai dengan penerapan PHBS yang baik dan benar untuk menjaga anak-anak dan keluarga tetap hidup bersih dan sehat agar terhindar dari ancaman penyakit.

“Di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, di mana virus, kuman dan bakteri ada di mana-mana, penting untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui kegiatan SoKlin Antisep Indonesia Sehat Berseri di Kota Bandung, Jawa Barat ini kami ingin menekankan pentingnya PHBS yang baik dan benar, seperti cuci tangan dengan sabun, mandi, dan segera mengganti dan mencuci pakaian setelah beraktivitas,” kata Emilia Monica, Manager PT Bandung Utama Mandiri (Wings Group Indonesia).

Di Jawa Barat sendiri, Kampanye SoKlin Antisep Indonesia Sehat Berseri telah hadir di Kota Bandung dan Kota Depok dan akan terus bergerak ke banyak titik lainnya di Indonesia.

"Sesuai dengan visi perusahaan kami, ‘the best things in life should be accessible for all’, SoKlin Antisep hadir sebagai produk yang dapat membantu memberikan perlindungan ekstra untuk keluarga Indonesia di tengah serangan berbagai penyakit seperti saat ini karena telah terbukti efektif membunuh kuman, virus dan bakteri,” kata Emilia.

Ringgo Agus Rahman, Campaign Ambassador SoKlin Antisep Indonesia Sehat Berseri yang juga turut hadir dalam kegiatan mengungkapkan harapannya dengan adanya kampanye SoKlin Antisep Indonesia Sehat Berseri di kota Bandung, Jawa Barat.

"Hayuk Ibu-Ibu, mari kita mendidik anak dan keluarga kita untuk menerapkan PHBS yang baik dan benar dan dapat imunisasi rutin lengkap. Jadi perlindungan yang didapatkan akan menyeluruh, baik dari luar maupun dari dalam. Bapak-Bapak juga harus mengerti informasi seperti ini ya. Ga usah takut barang demam 1 hari, yang penting anak kita masa depannya cerah dan sehat!" ujar Ringgo kepada orang tua peserta Gebyar BIAN di Kiara Artha Park.