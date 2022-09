Terapkan Pola Hidup Sehat Secara Praktis dan Penuh Nutrisi

TRIBUNJABAR.ID - "Jika kita bisa menerapkan pola hidup sehat, penyakit seperti kolesterol, diabetes, obesitas dan GERD tidak akan kita alami," ujar tim nutritionist Hotto.

Obat-obatan hanyalah solusi sementara dan pola hidup sehat bernutrisi adalah solusi terbaik untuk bisa hidup sehat hingga hari tua.

Dimulai dari sarapan dengan Hotto kita bisa mulai menerapkan hidup sehat secara praktis dan penuh nutrisi.

Baca juga: Ade Rai Ajak Warga Bandung Terapkan Pola Hidup Sehat, Perhatikan 4 Hal Ini Sebelum Konsumsi Makanan

Melalui program terbarunya bernama Better You Project, Hotto mengedukasi pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit mematikan.

Better You Project adalah program yang dibuat untuk membantu orang mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan kesehatan seperti masalah pencernaan, GERD, diabetes,kolesterol, obesitas, dan lainnya.

Baca juga: Gaya Hidup Sehat, Segarnya Menikmati Jus Sehat dari Kebun Sukalarang

Baca juga: Peningkatan Kesadaran Hidup Sehat dan Penanggulangan Hipertensi Pada Masyarakat Desa Cilayung

“Melalui program Better You Project, Hotto ingin mengedukasi kepada masyarakat, bahwa lebih baik menerapkan pola hidup sehat sebagai solusi alami untuk mengatasi dan mencegah berbagai penyakit mematikan. Dibandingkan bergantung kepada obat-obatan yang bisa memberikan dampak buruk jangka panjang di masa depan,” kata Magdalena, CEO PT Berkat Kreasi Gemilang dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Sabtu (10/9/2022).

Menurutnya, harapan yang ingin dicapai melalui program Better You Project Semenjak Hotto diluncurkan, sudah sangat banyak orang yang merasa terbantu setelah mengikuti program Better You Project.

Baca juga: Kandungan Bahan Alami Ini Bisa Bantu Dapatkan Tubuh Ideal, Imbangi dengan Pola Hidup Sehat

Pada dasarnya, melalui program ini, Hotto membantu banyak orang yang memiliki berbagai keluhan untuk mulai hidup sehat dengan sarapan Hotto

setiap hari.

Hotto Purto yang diproduksi oleh PT Berkat Kreasi Gemilang merupakan minuman multigrain dengan ubi ungu yang diformulasikan khusus untuk membantu banyak orang menerapkan pola hidup sehat secara praktis dan penuh nutrisi.(*)

Baca juga: Gaya Hidup Sehat, Salad Bar Fit Fuel Jadi Solusi Makanan Sehat