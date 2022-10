Prototipe Motor Listrik Rancangan Ridwan Kamil Dipamerkan di Ajang WJIS 2022

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Prototipe motor listrik rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditampilkan di arena pameran West Java Investment Summit 2022 di Trans Hotel, Kota Bandung, Rabu (5/10/2022) sampai Kamis (6/10/2022).

Motor jenis bobber sengaja dirancang oleh Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, untuk sebuah merek motor listrik.

"Motor ini dinamakan RKG 5000, kependekan dari Ridwan Kamil Gesit 5000," kata Atep Supriadi, teknisi dan pelaksana rancang bangun motor bobber RKG 5000, di arena pameran WJIS 2022.

Atep menjelaskan, motor tersebut baru berupa prototipe satu unit, akan tetapi motor itu sudah diuji coba jalan.

"Ini prototipe, jadi baru ada satu, tapi motor ini sudah bisa jalan. Jika masyarakat banyak yang berminat, nantinya bisa diproduksi massal atau manufacturing," ujarnya.

Dibandingkan dengan motor sejenis berbahan bahan bakar bensin, menurut Atep, bobot motor listrik RKG 5000 lebih ringan karena tak ada mesin.

"Karena tidak ada mesin, maka motor ini total berbobot 150 kilogram, cukup nyaman, dan mudah dikendarai" paparnya.

Dengan listrik berdaya 450 VA, baterai motor listrik RKG 5000 ini sudah bisa diisi penuh.

"Motor ini bisa di- charge di rumah dengan daya terendah sekalipun, yaitu 450 VA, dan tentu bisa juga di SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), dengan lama pengisian hingga penuh antara tiga sampai empat jam," ungkap Atep.

Menurut Atep, yang lebih membanggakan, selain motor ini khusus dirancang oleh Kang Emil, RKG 5000 juga merupakan karya anak bangsa dari sisi rancang bangun.

WJIS 2022 digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar bersama Pemdaprov Jabar guna menarik investasi dalam dan luar negeri. WJIS yang keempat kali fokus pada isu ketahanan pangan serta energi baru dan terbarukan, salah satunya pengembangan teknologi kendaraan listrik.

WJIS 2022 berlangsung 5-6 Oktober 2022 di Trans Luxury Hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung dengan tema

'Green Investment: Food Security and Renewable Energy - Securing The New Future.'