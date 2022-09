Datang ke Majalengka, Wakil Menteri Pertanian Dorong Petani Milenial untuk Usaha Non Budidaya

Wamentan RI Harvick Hasnul Qolbi dalam kunjungannya ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (1/9/2022). Ia mendorong para petani milenial di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk melakukan usah off farm atau non-budidaya.

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi mendorong para petani milenial di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk melakukan usah off farm atau non-budidaya.

Menurutnya, kegiatan usaha off farm itu dapat melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan.

Hal ini disampaikan Wamentan usai menanam benih kopi di Desa Lemahsugih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (1/9/2022).

Penanaman itu dilakukan bersama Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno dan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana.

“Ini hadir semua unsur pimpinan daerah. Ini menunjukkan kami kompak, pemerintah pusat dan daerah bekerjasama bagaimana menggiatkan usaha-usaha yang off farm, kalau yang on farm tadi sudah kami lihat sudah banyak sekali seperti cengkeh dan kopi, jadi tinggal bagaimana off farm nya,” ujar Harvick, Kamis (1/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Wamentan juga meminta agar kualitas produk pertanian di Majalengka lebih ditingkatkan agar memiliki nilai tambah.

Selain itu, menurutnya, seluruh program Kementerian Pertanian perlu diserap untuk mendukung usaha pertanian masyarakat.

“Program-program Kementan secara teknis harus diserap oleh masyarakat, ini agar menggiatkan usaha pertanian," kata Harvick.

"Di Majalengka ini luar biasa, karena alamnya subur, tinggal bagaimana nanti memasarkannya, terus kualitasnya kita tingkatkan, ini semua sedang kita upayakan. Mudah-mudahan memang membuahkan hasil,” ucapnya.