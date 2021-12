Widi Bassist VOB Berulang Tahun di Eropa, Dapat Hadiah Puisi dari Sang Guru, Rindu Bertemu

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Bassist band metal Voice of Baceprot Widi Rahmawati berulang tahun yang ke 21 pada hari ini, Jumat (3/12/2021).

Di hari ulang tahunnya yang ke 21 tahun nampaknya merupakan hari ulang tahun yang spesial lantaran dirinya bersama bandnya sedang dalam tur di sejumlah negara di eropa.

Widi pun membagikan unggahan menyentuh di Instagramnya yang merupakan sebuah puisi tentang bulan Desember.

Voice of Baceprot saat sedang perform di Vera, Kota Groningen Belanda. (dok VOC)

Puisi tersebut merupakan karya Abah Erza Satia yang merupakan guru sekaligus pengasuh dari trio hijaber Voice of Baceprot.

Widi pun tidak sabar menahan rindu untuk segera bertemu dengan Abah Erza.

"Pesan dari Abah (puisi), I can't wait to see you Bah, I miss you," ujar Widi dalam unggahannya.

Unggahannya itu pun sontak membuat para penggemarnya membanjiri kolom komentar di Instagramnya.

Mereka turut mengucapkan selamat dan doa atas hari ulang tahunnya.

"Happy Birthday bassist masa depan Indonesia...berkah sehat panjang umur," tulis @yudivoxa.

Beberapa waktu lalu Widi pun sempat mengunggah kesenangannya bermain bass. Bass baginya merupakan sebuah alasan yang membuat ia bisa menghargai diri sendiri.

Menurutnya Bass juga merupakan teman pertama yang ia percayai.

"Bagiku bass adalah teman pertama yang terpercaya. Aku menyukainya dari sejak pertama mengenalnya, mendengar bunyinya dan terlebih saat mulai bisa bermain dengannya," tulis Widi dalam salah satu unggaha di Instagramnya.

Seperti teman, bass yang ia gemari itu pun menurutnya merupakan salah satu saksi dari jatuh bangun kepercayaan dari dirinya.

"Dia saksi dari jatuh bangunnya kepercayaan pada diri. Dia salah satu alasan yang membuat aku bisa menghargai diri dan hidupku," sambungnya.(*)