Cuan Rp 50 Juta Per Hari di Usia 21 Tahun, Tabungan Ghifari Pria Pangandaran Rp 3 M

Istimewa dok Ghifari

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Muhammad Ghifari (21) pemuda asal Dusun Cidadap, Desa Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini, kini sukses meraup uang puluhan juta dari trading. Ghifari menggeluti dunia trading saat pertama kali adanya wabah Covid-19 yaitu pada tahun 2020 awal. "Saat lock down dulu ada temen main kesini, dia memberikan solusi mencari uang dengan trading jangka pendek. Terus saya iseng dan melihat YouTube, dulu itu Doni Salman juga terbilang masih iseng dan belum sukses seperti sekarang," ujar Ghifari kepada Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Minggu (7/11/2021) sore. Dari situ, ungkap Ghifari, Ia mulai belajar analisisa karena kebetulan teknisnya sama seperti forex trading. "Pertama saya main trading Rp 100 ribu, terus Rp 250 ribu tapi makin kesini kayaknya semakin menguntungkan. Makanya, karena butuh modal saya memberanikan diri untuk meminjam uang ke Bank sebesar Rp50 Juta," katanya. Menurutnya, memang uang Rp 50 juta itu sangat banyak dan Ia juga sempat mengalami kerugian yang sangat besar. "Namun karena Saya penasaran dan ingin sukses, Saya meminjam uang lagi untuk modal. Yang akhirnya Saya berhasil mengembangkan sampai menjadi Rp 50 juta per hari dan itu alhamdulilah sampai sekarang," ucap Ghifari. Setelah mempunyai keuntungan Rp 50 juta per hari, Ia memberikan rezekinya kepada orang lain. "Saya berikan 70 persen, untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu agar Saya lebih gampang mencari rezeki dan tentu buat bekal Saya nanti," ucapnya. Ghifari mengungkapkan, keberhasilan ini berawal dari keinginan untuk membahagiakan orang tua. "Karena, dulu itu Saya hanya pemain game dan berpenghasilan tidak menentu. Sedangkan pengeluaran kan banyak,mulai dari uang jajan dan lain lain. Makanya, Saya tidak ingin menjadi beban keluarga dan ingin membantu keluarga saya," kata Ia. Untuk itu, Ia belajar di bidang internet dan mencari berbagai peluang usaha untuk menjadikannya sukses. Ghifari juga berencana, ingin membangun masjid di satu Desa yang terpencil dan membutuhkan bangunan masjid. "Selain tekun, sampai Saya seperti ini berkat do'a orang tua. Saya harap, pemuda lainnya juga bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk sukses. Gunakan media sosial (Medsos) atau internet sebaik mungkin, agar menghasilkan uang," ucapnya. * Muhammad Ghifari (21) pemuda asal Dusun Cidadap, Desa Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat