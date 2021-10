Warga di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Kini Dapat Akses Internet, Berkat Program Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan dusun di kampung adat Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat menikmati akses internet.

Saat ini, total ada 29 dusun yang diakses oleh 800 sampai 1.000 pengguna per hari.

Kehadiran internet di kampung adat itu merupakan program dari Rural Information and Communication Technologies (ICT) Camp 2021 yang digagas DFID Inggris.

Rural ICT Camp 2021 ini bagian dari Digital Access Program (DAP) yang didukung oleh The Department for International Development (DFID) Inggris.

DFID saat ini dikenal sebagai Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO).

Kegiatan ini juga bersinergi dengan program Supporting Community-led Approaches to Addressing the Digital Divide Indonesia yang dikembangkan bersama Association for Progressive Communications (APC) dan Common Room Networks Foundation.

Direktur Common Room Networks Foundation, Gustaff H Iskandar mengatakan, program ini fokus kepada edukasi teknologi terutama internet bagi warga Kasepuhan Ciptagelar.

Tak hanya sekadar menghadirkan internet, kata dia, program ini berupaya melatih, mengedukasi, menggelar seminar, dan lain-lain untuk mendukung ide, inisiatif, dan praktik pemanfaatan teknologi internet. Sehingga, kata dia, internet menjadi komoditas berdampak positif bagi masyarakat.

"Intinya, kami berusaha agar mereka tetap mendapatkan akses internet setelah sebelumnya mereka sangat sulit mendapatkan akses jaringan karena telah berakhirnya program pemerintah," ujar Gustaf, dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).