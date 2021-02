Agar Bisnis Tetap Tumbuh, Marketing Harus Beradaptasi Di Era New Normal, Ada Teknik Hypnoselling

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir semua sektor termasuk sektor ekonomi. Disat seperti ini, peran marketing sangat besar untuk bisa mempertahankan bahkan bisa terus meningkatkan kinerja agar bisnis perusahaan tetap tumbuh.

Sebagai salah satu upaya menumbuhkan kembali semangat kinerja, Grup Astra Bandung yang merupakan forum yang beranggotakan dari perwakilan perusahaan-perusahaan astra Group menggelar event bersama dengan Indonesia Marketing Association (IMA) chapter bandung.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 Februari 2021 bertempat di Kalpa Tree dine & chill resto Bandung.

Salah satu yang dikenalkan dalam kegiatan ini adalah tentang hypnoselling.

Teknik ini diperkenalkan salah satunya sebagai upaya atau startegi yang bisa digunakan dalam dunia bisnis khususnya marketing di era new normal ini.

Astra saat ini memiliki tujuh lini bisnis utama, dengan berbagai macam segmen usaha dan anak perusahaan yang menangani langsung masing-masing lini bisnis tersebut.

Tujuh lini bisnis utama tersebut yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan konstruksi energi, agribisnis, infrastruktur logistik, teknologi informasi, dan properti.

Perwakilan pimpinan cabang perusahaan yang merupakan anggota dari Grup Astra bandung yaitu Auto2000, FIFGROUP, ACC, TAFS, Mobil 88, TRAC, Daihatsu, HSO, SIGAP, Asuransi Astra, Astra World, United Tractors, Astra Graphia, Isuzu, UD Trucks, TAFS, Astra Life, Astra Otoparts.

Tema yang diangkat pada acara ini adalah “collaboration to be winner marketer for business growth in new normal era”.

Tema ini sangat relevan dalam kondisi pandemi saat ini.