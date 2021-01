Alasan Bupati Subang Tak Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Sosok yang Mendahuluinya

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Bukan bupati yang menjadi orang pertama divaksin Covid-19 di Kabupaten Subang. Namun Dandim 0605/Subang, Letkol Arh. Edi Maryono, yang mendapat suntikan pertama.

Vaksinasi dilakukan di ruangan tertutup di RSUD Ciereng Subang.

Hal itu dilakukan guna meminimasilasi kejadian yang tidak diinginkan.

Sejumlah peralatan hingga ruang mini ICU disiapkan di dalam ruangan.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Subang, Maxi, mengatakan, fasilitas untuk vaksinasi 100 persen disiapkan di dalam ruangan.

Maxi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi di-launching langsung oleh Bupati Subang, Ruhimat, didampingi Danlanud Suryadarma, Kapolres Subang, Dandim 0605 Subang, serta Kepala Kejaksaan Negeri Subang.

"Kita lakukan di dalam ruangan karena semua fasilitas disiapkan didalam secara lengkap hingga ruang ICU mini kita sediakan. Di dalam juga kita fasilitasi perwakilan dari awak media," papar Maxi ketika diwawancarai seusai pelaksanaan vaksinasi di RSUD Ciereng, Jumat (29/1/2021).

Pria yang kini berstatus Kepada Dinas Kesehatan Subang itu mengatakan, satu orang membutuhkan waktu hingga satu jam dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Dimulai dari meja pendaftaran, nanti ada proses tanya jawab observasi dulu. Jadi tidak langsung disuntik," katanya.

Mengenai kabar Dandim mendahului Bupati divaksin, secara terpisah Dandim 0605/Subang Letkol Arh Edi Maryono menjelaskan, “Saya sudah divaksin, mungkin menjadi orang pertama yang divaksin, saya ada urusan dinas jadi saya tidak bisa ikuti rombongan sesuai jadwal yang telah diagendakan sebelumnya,” kata Dandim.

Dia juga mengimbau kepada masyatakat agar tidak takut divaksin.

"Justru dengan divaksin insya Allah bisa terhindar dari Covid-19. Pokoknya vaksin is the best," ucapnya. (*)