Waspada Penyakit Jantung, Kenali 8 Tanda Serangan Jantung, Kenali Sebelum Terlambat

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Orang yang sudah didiagnosa penyakit jantung harus lebih peduli terhadap kesehatan dirinya termasuk mengetahui tanda-tanda penyakitnya kambuh.

Namun, ada orang yang merasa sehat namun tiba-tiba didiagnosa terserang penyakit jantung.

Hal ini tentu sangat mengejutkan, karena itu kita perlu tahu tanda-tanda atau gejala yang biasanya selalu menyertai orang yang kena serangan jantung.

Tanda-tanda ini bisa saja datang tanpa disadari, bahkan ada yang sudah kerap mengalami namun diabaikan karena dianggap hal yang biasa.

Dilansir dari Kompas.Com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperkirakan hampir 735.000 orang mengalami serangan jantung setiap tahun di AS.

Penyakit jantung membunuh hingga 610.000 orang Amerika setiap tahun.

Serangan jantung adalah keadaan darurat medis yang serius.

Kondisi ini biasanya memengaruhi orang-orang yang obesitas, orang dengan diabetes, orang yang sedang menjalani diet yang buruk, secara fisik tidak aktif, dan mengonsumsi alkohol dalam jumlah tinggi.

Untungnya, serangan jantung dapat dicegah.

Mendeteksi tanda-tandanya secara dini dapat membantu mengurangi risiko kematian.