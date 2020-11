Suntik Vitamin C Dosis Tinggi Bisa Bunuh Virus Corona? Berikut Penjelasan Dari Para Ahli

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain di dunia belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir.

Masih ada saja temuan kasus positif di beberapa daerah.

Pemerintah juga terus gencar menyerukan pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti melaksanakan 3M yakni selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menghindari karamaian atau kerumunan.

Baca juga: Efek Samping Mereka yang Disuntik Vaksin Covid-19 Dinilai Lebih Ringan Dibanding Tetanus dan Difteri

Upaya ini diharapkan bisa memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun banyak juga cara lain yang dilakukan masyarakat selain menarapkan 3M yakni menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat terutama yang mengandung vitamin C.

Dikutip dari IntisariOnline, salah satu makanan yang banyak dicari orang akhir-akhir ini adalah makanan yang mengandung vitamin C.

Vitamin C diduga kuat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang mampu menangkal serangan virus corona (Covid-19).

Baca juga: Melaney Ricardo Dapat Pelajaran Setelah Lalui Masa Pahit Akibat Covid-19, Begini Kabarnya Sekarang

Namun benarkah, jika seseorang mendapatkan suntik vitamin C akan terhindar dari virus corona?

Sebuah unggahan di Facebook menyatakan, untuk mencegah Covid-19 dengan cara menyuntikkan vitamin C dengan dosis 20-30 gram ke pembuluh vena.

"Stop Covid-19 with vitamin-C 20g to 30g intravenous, drip. (Hentikan Covid-19 dengan vitamin C 20g sampai 30g intravena, teteskan)," tulis unggahan tersebut.