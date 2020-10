Libur Panjang, Ini Empat Tempat Wisata di Purwakarta yang Layak Anda Kunjungi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Libur panjang telah tiba, sejumlah masyarakat banyak yang mencoba memanfaatkan waktu libur panjang ini dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ramah untuk keluarga. Nah, yuk intip wisata mana aja nih yang tepat buat liburan di wilayah Purwakarta.

Tribun Jabar sudah merangkum objek wisata terbaik buat kalian yang ingin liburan bareng keluarga di Purwakarta.

Objek wisata Cikaopark Purwakarta disemprot disinfektan (tribunjabar/nandri prilatama)

1. Wisata Cikaopark

Objek wisata Cikaopark merupakan lokasi rekreasi sekaligus wisata edukasi nih gaes yang cocok untuk keluarga apalagi jika membawa putra-putri anda. Lokasinya juga enggak jauh kok, karena ada di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta.

Di sana, kalian bisa merasakan nuansa kearifan lokal dari berbagai wahana, seperti waterpark, taman satwa, hingga rumah ilusi. Tentu, spot favorit di Cikaopark ini yakni wisata airnya.

Adapun tarif tiket masuk Cikaopark, per hari biasa Rp 10 ribu per orang, waterpark Rp 40 ribu per orang, taman satwa Rp 20 ribu per orang, dan rumah ilusi Rp 30 ribu per orang.

Untuk weekend, harga tiket masuk Rp 20 ribu per orang, water park Rp 50 ribu per orang, taman satwa Rp 30 ribu per orang, dan rumah ilusi Rp 40 ribu per orang.

2. Jatiluhur Water World

Bagi kalian yang ingin ke sini, lokasinya dekat dengan Waduk Jatiluhur, tepatnya di Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur. Wisata ini juga cocok banget untuk mengajak anak-anak, sebab tersedia wahana kolam anak, kolam ombak, kolam dewasa, hingga water slide setinggi 12 meter.

Harga tiketnya juga masih terjangkau kok, yakni Rp 30 ribu per orang di hari biasa, dan Rp 45 ribu per orang pada Sabtu dan Minggu atau libur, serta Rp 65 ribu per orang saat hari besar.