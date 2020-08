Jalan Ahmad Yani di Kawasan Cicadas Hari Ini Sudah Dua Arah, Buntut Pemasangan Gilder Fly Over

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ‎Jalan Ahmad Yani di daerah Cicadas sudah diberlakukan dua arah menuju arah Kosambi pada Minggu (2/8/2020).

Pemberlakuan dua arah di Jalan Ahmad Yani itu untuk menampung kendaraan dari arah Jalan Bogor yang merupakan jalur pembuangan lalu lintas kendaraan dari Jalan Jakarta yang macet karena pemasangan gilder untuk proyek Fly Over Jalan Jakarta-Jalan Supratman.

"Sudah berlaku dari tadi pagi karena kendaraan dari timur yang menggunakan Jalan Jakarta volumenya tinggi sedangkan Jalan Jakarta ada penyempitan jalan. Untuk menghindari kemacetan, kendaraan arah barat dari timur via Jalan Jakarta dialihkan via Jalan Bogor," ujar Kasatlantas Polrestabes Bandung‎ Kompol Bayu Catur Prabowo via ponselnya.

Selama ini, Jalan Ahmad Yani berlaku satu arah dari arah Kosambi menuju Terminal Cicaheum. ‎Pantauan Tribun, rambu petunjuk pengalihan jalan dipasang di sejumlah titik.

Kendaraan dari Jalan Bogor yang keluar dari Jalan Ahmad Yani, langsung lurus ke arah Kosambi dan tidak bisa belok ke Jalan Supratman karena ada pembangunan.

Kendaraan dari Jalan Ahmad Yani yang hendak ke arah Gedung Sate, bisa menggunakan Jalan Bengawan.

Adapun di ruas sepanjang Jalan Ahmad Yani Cicadas, sudah dipasangi cone untuk pembatas jalan hingga ke jembatan pelangi di Antapani.

Saat melintas di kawasan itu, pengendara harus mengontrol kecepakatan karena pemberlakuan dua arah tersebut.

Pembangunan jembatan di Jalan Jakarta sendiri saat ini menggunakan mayoritas badan jalan. Jalan yang tersisa hanya di sebelah kanan yang bisa dilalui untuk menuju Jalan Sukabumi atau Kosambi. Karena menyisakan satu jalur, terjadi penyempitan jalan.

