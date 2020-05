Sidak Pasar Baleendah Untuk Beri Rasa Aman, Agar Warga Tak Tertipu Penjual Daging Sapi Ternyata Babi

Tribun Jabar/Lutfi AM

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi AM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satgas Pangan Kabupaten Bandung gelar Sidak di Pasar Baleendah, Selasa (12/5/2020), menyusul ditangkapnya 4 pelaku penjual daging babi yang diolah menyerupai daging sapi.

Kepala Disperindag Kabupaten Bandung, Poppy Hopipah, sidak dilakukan untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa daging babi yang datasnamakan daging sapi itu tidak tersebar luas ke pasar-pasar.

"Hari ini mengadakan sidak yang dipimpim oleh Kapolresta ke pasar Baleendah, dan dilakukan rapid tes untuk daging sapi, alhamdulillah hasilnya negatif," ujar Poppy, setelah sidak.

Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung sedang melakukan sidak ke Pasar Baleendah, Selasa (12/5/2020), menindak lanjuti penemuan peredaran danging babi yang diolah menyerupai daging sapi. (Tribun Jabar/Lutfi AM)

Poppy mengatakan, di bulan ramadhan ini tim satgas pangan memberikan ketenangan batin dalam situasi bahwa daging yang beredar saat ini dalam keadaan aman.

Menurut Poppy, para penjual daging di pasar yang resmi, daging tersebut diperoleh dari jagal yang ada di pemerintahan Kabupaten Bandung.

"Yang kedua pengadaannya di pasar Ciroyom, itu by name by adresnya kami catat karena takutnya ada pengoplosan daging, sehingga kami menelusurinya gampang," kata Poppy.

Tips membeli daging sapi yang aman menurut Poppy, yakni dengan membeli daging dari kios-kios resmi bukan dikaki lima, itu bisa dipastikan aman.

"Jadi kaki lima itu, mereka berjualannya malam dan sampai jam 7 pagi, sudah selesai karena memang takut ketahuan, itu kuncinya," ujarnya.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (12/5/2020) (Tribun Jabar/Lutfi AM)

Selain itu jangan, kata Poppy hindari beli yang dijajakan langsung, kalaupun membelinya harus tanya dimana dia mengambil daging tersebut dan harus dipastikan.

Poppy mengatakan, yang kedua Kalau daging sapi harganya berkisar Rp 110 sampai Rp 130 ribu per kg nya, tapi daging (babi olahan itu) dijual murah kisaran Rp 65- 90 ribu dan harus berhati-hati.

"Itu tips membeli daging aman" ucapnya.

Jadi untuk membeli daging yang aman jangan tergiur dengan harga yang sangat murah, tapi harus dilihat dulu kepastian dan kualitas daging tersebut .