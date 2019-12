Sidang Kasus Video Vina Garut, Saksi Mahkota Batal Diperiksa

Dua terdakwa video asusila 'Vina Garut' We (menutup wajah) dan AD digiring petugas menuju ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Garut, Selasa (10/12/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Saksi mahkota yang berasal dari tiga terdakwa kasus video asusila 'Vina Garut' batal diperiksa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut meminta untuk menyelesaikan pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Tadi baru satu saksi ahli digital forensik dari kepolisian yang hadir. Kami sebenarnya mendatangkan tiga saksi ahli. Tapi yang dua berhalangan," ujar JPU, Dapot Dariarma, Selasa (10/12/2019).

Dapot menyebut, keterangan dua saksi ahli lainnya akan dilakukan pada Selasa (17/12/2019). Setelah saksi ahli selesai, pada sidang selanjutnya, majelis hakim baru akan memeriksa saksi mahkota.

"Setelah saksi ahli diperiksa semua, baru saksi mahkota akan dimintai keterangan. Majelis hakim meminta seperti itu," katanya.

Dapot menyebut, keterangan saksi ahli tersebut sangat berpengaruh. Pasalnya saksi ahli akan menjelaskan terkait kasus video asusila itu.

Pengacara We dan AD, Soni Sonjaya, mengatakan bahwa We kini sedang sakit keras. Namun Soni tak menyebut penyakit yang diderita oleh We.

"Nanti saat waktunya akan kami sampaikan. Meski sakit, klien kami harus tetap menjalani persidangan," ucap Soni.

Sakit yang dialami We, lanjutnya, belum diketahui oleh majelis hakim dan JPU. Pihaknya pun telah menyiapkan rekam medis We untuk diberitahukan kepada majelis hakim.