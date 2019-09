Tetap Perkasa Tanpa Kopi Cleng dan Kopi Jantan, Ini 5 Minuman Tambah Stamina Alami,Gini Cara Buatnya

Shutterstock via Kompas.com

TRIBUNJABAR.ID - Ada lho cara alami buat minuman penambah stamina yang bisa bikin pria perkasa tanpa minum Kopi Cleng atau Kopi Jantan.

Seperti yang sedang hangat diperbincangkan, ,asyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan tumbangnya belasan pria yang mengonsumsi minuman penambah stamina

Maksud hati ingin memuaskan istri serta pasangan di ranjang, belasan pria di Sumedang ini malah berakhir ke rumah sakit.

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Niat Ingin Perkasa, Belasan Warga Malah Keracunan Usai Minum Kopi Cleng', mereka mengalami keracunan usai meminum kopi penambah stamina bermerek Kopi Cleng dan Kopi Jantan

Akibatnya, mereka harus menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Sumedang, Selasa (17/9/2019) malam.

Korban kopi bermerek Kopi Cleng dirawat intensif di IGD RSUD Sumedang, Selasa (17/9/2019) malam. (KOMPAS.com/AAM AMINULLAH)

Berkaca dari kasus tersebut, ternyata ada beberapa minuman penambah stamina yang lebih alami dan aman untuk dikonsumsi

Dilansir dari Hellosehat, minuman penambah stamina yang dijual instan bisa memberikan efek buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjnag

Namun, anda bisa membuat sendiri minuman penambah stamina dari bahan-bahan alami.

Tak hanya itu, membuat minuman energi alami juga bisa menggantikan fungsi kopi,.

1. Smoothie hijau

Dilansir dari Reader Digest, Dr. Daryl Gioffre, seorang dokter dan penulis buku Get Off Your Asam menjelaskan bahwa smoothie hijau ini memberikan tambahan energi sekaligus bersifat antioksidan yang membantu tubuh membersihkan racun, salah satunya radikal bebas.