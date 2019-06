Banyak Dipakai untuk Bikin Opor, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi di Purwakarta Pun Naik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam maupun daging sapi pada Hari Raya Idulfitri seringkali meningkat.

Opor daging yang sering disajikan saat berkumpul bersama sanak keluarga saat Lebaran, bahan utamanya menjadi buruan menjelang Lebaran.

Harga daging ayam maupun daging sapi pun akan naik seiring kebutuhan masyarakat yang meningkat.

Seperti halnya yang terjadi di Pasar Rebo, Nagrikidul, Purwakarta. Para pedagang daging mengatakan harga jualannya naik meski tidak signifikan.

Seorang pedagang daging sapi di pasar tradisional tersebut, Tati (53) menyebutkan kenaikan di lapaknya sekitar Rp 20ribu hingga Rp 30 ribu perkilogram.

"Daging dengan kualitas super per kilogram sekarang harganya Rp 140 ribu, kalau daging yang biasa harganya Rp 130ribu per kilogram. Harga sebelumnya rata-rata Rp 110ribu per kilogram," kata Tati saat ditemui Selasa (4/6/2019).

• BREAKING NEWS, Kereta Api Serayu Anjlok di Kawasan Nagreg, Sejumlah KA Dialihkan ke Jalur Utara

Meski demikian dia mengaku masih banyak warga yang membeli daging sapi hingga H-1 Lebaran ini.

Dia tidak mengetahui pasti kenapa penyebab kenaikan harga daging sapi. Namun Tati bisa pastikan hampir setiap tahun jelang Lebaran barang dagangannya mengalami kenaikan.

"Harga daging naik setahun sekali, karena dari distributornya juga naik sih. Enggak ngeluh sih pembeli juga, da gimana lagi ya," ujarnya.