Dollar Naik, Buah Impor di Cirebon Ikut Alami Kenaikan hingga Rp 50 Ribu

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Naiknya harga dollar yang kini mencapai Rp 14.300, menyebabkan buah impor yang dijual di Cirebon ikut meningkat.

Di toko pusat buah impor di Jalan Dewi Sartika, Sumber, Kabupaten Cirebon, harga buah impor meningkat dari kisaran Rp 5 ribu-50 ribu.

Buah impor yang naik yaitu buah Apel dari harga Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram, buah Pear dari Rp 150 menjadi Rp 200 ribu per kilogram, dan buah Anggur dari Rp 50 ribu menjadi 60 ribu per kilogram.

"Buah impor setelah lebaran. Ini yang menyebabkan pembeli berkurang," ujar seorang karyawan toko buah impor, Johan, saat ditemui di tokonya, Selasa (3/7/2018).

Di tokonya menjual berbagai buah impor yang berasal dari Amerika dan Australia.

Meskipun harga dolar meningkat, pasokan buah tidak dikurangi.

