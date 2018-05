Pengamat Nilai Isu WTP Sulit untuk Menjatuhkan Elektabilitas Ridwan Kamil.

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lewat penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK Jawa Barat kemarin, Kota Bandung menjadi satu dari tiga kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Akibat belum menerimanya WTP dari BPK, Wali Kota Bandung yang saat ini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendapatkan banyak sorotan dari lawan politiknya.

Akan tetapi, menurut pengamat politik Universitas Padjajaran, Firman Manan, isu WTP akan sulit dimanfaatkan untuk menjatuhkan elektabilitas Ridwan Kamil.

