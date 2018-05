Polres Garut Siapkan Ini untuk Pemudik, Mulai dari Pos Pelayanan sampai Aplikasi Keamanan

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Garut saat ini tengah mempercepat seluruh kesiapan di jalur selatan, Kabupaten Garut, untuk menyambut arus mudik dan balik lebaran 2018.

Dalam upaya tersebut, Satlantas Polres Garut telah menyiapkan beberapa fasilitas penunjang bagi para pemudik yang nantinya akan melintasi jalur Limbangan.

Kepala Satlantas Polres Garut, AKP Rd Erik Bangun Prakasa, mengatakan, pos pelayanan terpadu Ops Ketupat Lodaya 2018 Polres Garut telah didirikan tepatnya di Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.

