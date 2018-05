Pemasangan Pipa PDAM Kerap Bikin Macet, Polres Cirebon Minta Selesai Sebelum Arus Mudik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemasangan pipa PDAM Kota Cirebon di Jalan Talun, Kabupaten Cirebon, kerap membuat kemacetan di jalan tersebut.

Pemasangan pipa tersebut panjangnya mencapai 7,52 kilometer.

Oleh karena itu, Polres Cirebon meminta kepada pihak PDAM agar segera mempercepat proyek tersebut pada H-15 lebaran.

"Kami harapkan H-15 besok bisa sudah diperbaiki dan diratakan agar tidak mengganggu arus mudik yang diperkirakan tanggal 8 (Juni) nanti," ujar Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto saat ditemui di Jalan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis (31/5/2018).

