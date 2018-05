Tawarkan Menu Ala Buffet, di Sini Kamu Bisa Makan Sepuasnya dengan Uang Kurang dari Rp 100 Ribu!

Sajian food traditional stall yang ditawarkan di menu all you can eat Mentari Resto.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Momen buka puasa seringkali dijadikan sebagai ajang berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan orang tersayang.

Ttak ayal, menu buka puasa yang nikmat dan berselera, tentu menjadi pilihan banyak orang.Saat buka puasa, restoran di berbagai tempat dipastikan akan selalu penuh di jam berbuka puasa.

Biasanya, anda dan teman-teman sudah harus datang ke lokasi dua jam sebelum buka puasa supaya mendapat tempat duduk.

Nah, bagi anda yang tidak suka menunggu lama dan ingin menyantap menu buka puasa sepuasnya dengan harga terjangkau, Mentari Resto lah jawabannya.

Mentari Resto berlokasi di Jalan Doktor Setiabudhi No 66, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung.

Patokan lokasinya, tepat barada di dalam kawasan Hemangini Hotel Bandung, persis di bagian lantai pertamanya.

Khusus di bulan Ramadan ini, Mentari Resto secara khusus menawarkan menu all you can eat dengan hanya membayar Rp 80.000 loh!

Nabilla Aprillia (25), Marcomm Hemangini Hotel Bandung, menuturkan, untuk menu all you can eat yang ditawarkan, disajikan ala buffet yang memiliki beragam menu.